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ТАСС

Ростех нарастил за год производство танков в семь раз

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Т-90М "Прорыв"
Модернизированный танк Т-90М "Прорыв" на заводе корпорации "Уралвагонзавод".
Источник изображения: Марина Молдавская/ ТАСС

Производство бронетехники увеличилось в 4,5 раза, отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Ростех нарастил за год объемы производства танков в 7 раз, легкой бронетехники - в 4,5 раза, а производство некоторых видов боеприпасов увеличилось в 60 раз, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Нарастили мы в разы. <...> Только за год увеличилось производство танков в 7 раз, легкой бронетехники - БМП, БМД, бронированные автомобили - в 4,5 раза, артиллерия, РСЗО - в 2,5 раза, боеприпасы, некоторые виды продукции - в 60 раз", - сказал он.

Ранее генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) Александр Потапов сообщал, что на данный момент прорабатывается возможность производства танков Т-80БВМ с нуля. "Такая задача стоит - по крайней мере, военные перед нами ее поставили, и мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы", - сообщил он. 

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Чемезов Сергей
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