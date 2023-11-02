Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 1 ноября. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 1 ноября прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников совещания о ситуации в районе специальной военной операции.

"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Силы вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава", – сказал министр обороны.

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение. Группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение. Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", – подчеркнул он.

Глава военного ведомства назвал особо отличившиеся в боях соединения – это 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады.

Успешно действуют на передовой и расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

При этом, как отметил министр обороны, – "37 самолетов – это почти в 2 раза больше того количества, которое гарантировано обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы".

"Хочу поблагодарить наших бойцов за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества", – сказал министр обороны, завершая доклад по ситуации в районе специальной военной операции.

Тематическая часть совещания началась с рассмотрения результатов реализации постановления Коллегии Министерства обороны от 24 мая по совершенствованию подготовки младших специалистов в Вооруженных Силах.

Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта.

Как отметил глава военного ведомства, в рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тыс. специалистов. Свыше 25 тыс. из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.

Итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне. Это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.

Следующий вопрос, вынесенный для обсуждения на селекторном совещании, касался северного завоза.

"В настоящее время доставка грузов в воинские части, дислоцированные на Крайнем Севере и в других труднодоступных районах, полностью завершена", – заявил министр обороны РФ.

"Передано свыше 76 тыс. тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива", – продолжил он.

"Согласно нормативам, отдаленные и изолированно расположенные гарнизоны обеспечены достаточным объемом материальных средств для автономного функционирования в течение полутора лет", – подчеркнул глава военного ведомства.

Он также отметил, что в навигационный период продолжалась работа по ликвидации экологического ущерба в Арктике. Всего с начала реализации проекта на материк было вывезено более 31 тыс. тонн металлолома.

Министр обороны предложил в ходе совещания детально рассмотреть, что сделано для снабжения отдельных воинских частей и очистки Арктики, а также наметить задачи на перспективу, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.