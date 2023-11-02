Поворотный момент: под Авдеевкой Россия окончательно сломит ВСУ

Myśl Polska: Залужный мобилизовал последние резервы ВСУ из-за успехов России

Битва за Авдеевский укрепрайон набирает обороты, пишет Myśl Polska. Обе стороны придают ей особое значение. Она станет кульминационным моментом всего конфликта. Именно здесь Россия завоюет победу стратегического уровня и окончательно сломит ВСУ, уверен автор статьи.

Кшиштоф Подгурский

В настоящий момент мы являемся свидетелями переломной битвы за Авдеевский укрепленный район и за сам промышленный город с населением в тридцать тысяч, превращенный в крепость – за Авдеевку.

С большой долей вероятности мы имеем дело с кульминационным сражением российско-украинского конфликта. Его исход, по моей субъективной оценке, может стать поворотным моментом битвы за Украину, каким были бои за город Дебальцево в январе-феврале 2015 года.

Занятие русскими Авдеевки (как и Дебальцева в 2015 году) может стать концом военных действий и началом дипломатического пути выхода из кризиса. Главным игрокам в этом конфликте, Москве и Вашингтону, в 2024 году предстоят президентские выборы, и действующие лидеры обеих стран будут стремиться к переизбранию в ореоле победителей. И тому, и другому главнокомандующему нужен "победный аккорд".

Согласно правилам российской военной науки, проведение оборонительной операции является лишь одним из этапов военных действий, после чего обороняющиеся войска плавно переходят к контрударам по ослабленным, обескровленным неудачными атаками силам противника. К концу сентября стало понятно, что готовившееся большими усилиями как Украины, так и стран НАТО большое весенне-летнее наступление закончилось фиаско. Поэтому контрудар России был вопросом времени. Но предполагалось, что из-за осенней распутицы это произойдет только зимой, когда мороз скует вязкую степную почву. Однако командующий российской армией генерал Валерий Герасимов снова, как всегда, удивил западных планировщиков, как он удивил их во время крымской операции, восстания на Донбассе или экспедиционной миссии в Сирии. Русские не собирались ждать и не планировали наносить удары на каком-то одном участке. Рассредоточенные многочисленные резервы российской армии, которые уже давно были замечены специалистами, де-факто почти равномерно распределялись по всей длинной линии фронта. Как оказалось, это было сделано не случайно.

Все это время в России продолжался набор добровольцев и контрактников, количество которых к концу октября достигло почти 400 тысяч. Ранее, в октябре 2022 года была проведена частичная мобилизация, что дало армии дополнительно 300 тысяч военных. Российские резервы постоянно увеличивались и соответствующим образом готовились. При этом они лишь частично были задействованы для поддержки и ротации потрепанных в оборонительных боях, которые временами были очень жаркими, частей группировки "Восток" генерала Александра Романчука на Запорожье. Точно так же не получила особо значимой поддержки истекающая кровью и отступающая группировка русских частей на юге от Артемовска (Бахмута), где героически, не щадя своих жизней самоотверженно оборонялись русские десантники, на которых напирали украинские подразделения оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" генерала Сырского.

В конце сентября 2023 года российские войска почти по всей линии фронта перешли к "активной обороне". На многих участках для украинской стороны начали вырисовываться кризисные ситуации. Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный вынужден был перебрасывать силы между участками фронта и задействовать последние резервы. В первых числах октября инициатива явно перешла к русской армии, и отрицать это может только дилетант. Ставка – верховное российское командование – начинала большую осеннюю стратегическую "игру", цели которой неизвестны. В условиях всевидящей спутниковой разведки, под бдительным оком группировки американских спутников-шпионов, натовских беспилотников и самолетов-разведчиков, которые русские не могут ликвидировать, поскольку между Россией и НАТО не ведется непосредственных военных действий, никаких "сюрпризов" на стратегическом и оперативном уровнях устроить практически невозможно. Совершение незаметного маневра, перемещение личного состава и техники для организации неожиданного наступления казалось невозможным, а ведь именно неожиданность, согласно военной науке, обеспечивает успех контрудара.

Начальник Штаба российской армии, командующий российскими войсками на Украине генерал Валерий Герасимов все это прекрасно понимал. Поэтому он должен был придумать, как осуществить маневр "в свете прожекторов" и под пристальным взглядом объективов американских спутников. И это была крайне непростая задача. Уже в июле-августе началась "маскировка" крупного маневра российской армии. Под прикрытием расширения воинских частей, перевооружения и подготовки мобилизационных резервов на городских территориях, на складах, заводах, в зданиях крупной агломерации миллионного Донецка и 250-тысячной Горловки стали размещаться подготавливаемые для наступления запасы боеприпасов, топлива и оружия.

Оборонявшая город 8-я гвардейская общевойсковая армия была сформирована в 2017 году в районе Ростова специально для действий на Донбассе. В ее состав тогда входили повстанческие, а с февраля 2022 года подчиненные федеральной армии 1-й Донецкий армейский корпус и 2-й гвардейский Луганский корпус. Армия была хорошо обучена и оснащена по российским стандартам. Именно хорошо подготовленный и постоянно расширяемый 1-й Донецкий армейский корпус должен был стать основной ударной силой в рамках Авдеевской наступательной операции. В Донецк было направлено огромное количество орудий, в том числе тяжелые пушки 2С7М "Малка" калибра 203 мм и тяжелые осадные минометы 2С4 "Тюльпан" калибра 240 мм, которыми была усилена 14-я артиллерийская бригада "Калмиус". Ставка также переместила сюда 238-ю артиллерийскую бригаду и 944-ю артиллерийскую бригаду.

На Луганщине, в Серебрянских лесах под Кременной появились части вновь сформированной 25-й резервной армии (Официально: 25-я общевойсковая армия. – Прим. перев.), а в августе-сентябре под Сватово также части 1-й гвардейской танковой армии. Части находившихся там и вблизи Луганска русских 2-й и 41-й общевойсковых армий начали перебрасываться в тыл, в окрестности города Артемовск (Бахмут), что в условиях кризисной для русских войск ситуации на этом направлении казалось логичным. Бригады, до сих пор подчиненные группы "Центр" генерала Андрея Мордвичева, плавно переходили в зону действия группы "Юг" генерала Сергея Кузовлева. Однако лишь частично, чтобы усилить войска под Бахмутом. Бóльшую их часть Кузовлев направлял все дальше на юг, в район промышленной Горловки, что тоже не вызывало подозрений у американских аналитиков, поскольку там располагались тылы находившихся в тяжелом положении частей так называемого южного фланга Артемовска. И действительно, бригады 2-й общевойсковой армии оказались недалеко от южного фланга Артемовска, но при этом ... очень близко к северному флангу Авдеевского укрепрайона.

Таким хитрым способом русские 10 октября добились эффекта внезапности и смогли сконцентрировать большие – в соотношении 1:4 – силы артиллерии, танков и пехоты для ведения наступательной операции под Авдеевкой. По другую сторону фронта находился превращенный в крепость промышленный город Авдеевка, его многочисленный гарнизон и мощные укрепления, сооружаемые украинцами с 2014 года. Многочисленные минные поля, бункеры, традиторы, бетонные многоуровневые укрытия, запасы оружия и боеприпасов давали украинцам чувство безопасности. 10 октября 2023 года на рассвете, после ураганной артиллерийской подготовки около 200 орудий калибра свыше 152 мм и бомбовых ударов, в наступление перешли бригады 1-го Донецкого армейского корпуса и отдельные части 8-й общевойсковой армии генерала Геннадия Анашкина. Русские начали двусторонний обходной маневр. На северном участке под Красногоровкой удар нанесла 114-я механизированная стрелковая бригада, которая за несколько дней кровопролитных боев, несмотря на серию украинских контратак, захватила стратегически важный отвал и так называемый "террикон", возвышающийся над Авдеевкой. Город и украинские позиции теперь видны российским артиллерийским наблюдателям, как на ладони. Мощные украинские контратаки пока заканчиваются лишь тяжелыми потерями и положительного результата не приносят.

Танковый батальон, оснащенный новейшими машинами Т-90М "Прорыв", и два батальона механизированной пехоты нанесли удар по направлению к железной дороге. Украинская 116-я бригада территориальной обороны дрогнула, в контратаку перешла 33-я механизированная бригада ВСУ. Русских ждали обширные минные поля, на их танки обрушился ураганный огонь украинской артиллерии, "стаи" беспилотников "камикадзе" и высокоточный огонь ракет спутникового наведения Excalibur производства США. Украинцы с помощью поставляемой Германией техники принялись дистанционно миновать пути сообщения.

За первую неделю боев русские войска потеряли на этом участке около 150 бронемашин, из них около 40% безвозвратно. Большие потери от кассетных, поставленных США, артиллерийских снарядов понесла российская пехота. Поле боя было заполнено воронками от снарядов и обломками русских бронемашин. Ценой тяжелых потерь 114-я русская механизированная стрелковая бригада выполнила задачу, пробила линию обороны ВСУ и, что наиболее важно, удержалась вдоль железной дороги, ведущей в город. Украинская оборона оказалась в кризисной ситуации.

На южном участке русских "клещей" (Водяное – Северное – Тоненькое) наступали легендарные повстанческие части, в том числе отряды 1-й Славянской механизированной стрелковой бригады, 13-й отдельный танковый батальон "Сомали" и разведывательный батальон "Спарта" 1-го Донецкого армейского корпуса. Русские добились успеха и продвинулись на север. Русские передовые позиции уже находятся в лесополосе южных окраин населенных пунктов Тоненькое и Северное. На дорожной развязке "Ясиноватовская" в направлении Авдеевской промзоны атакующие части 255-го мотострелкового полка продвинулись к северу от Ясиновского переулка примерно на 500 метров. Если вспомнить предыдущие 10 лет "стояния" на месте, это значительное продвижение.

Здесь, на юге, на второй линии, появились части 41-й общевойсковой армии, в том числе 55-я отдельная Горная механизированная стрелковая бригада, 6-й механизированный пехотный полк и 580-й артиллерийский полк. С украинской стороны обороняется 53-я механизированная бригада и подтягивается собранная из резервов 1-я отдельная танковая бригада. Расстояние между русскими "клешнями" составляет около 9 километров. Украинцы потеряли возможность доставлять припасы по железной дороге, у них осталась одна автомобильная дорога и грунтовые пути, которые осенью развезло.

Битва за Авдеевский укрепленный район (АВУР) набирает обороты. Обе стороны придают ей большое значение. Командование участком украинской обороны недавно посетил генерал Залужный, а президент Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростове, где генерал Герасимов доложил ему о развитии обстановки на фронте, в том числе о ходе Авдеевской наступательной операции. Битва ведется в зоне ответственности штаба российской группировки "Юг" генерала Сергея Кузовлева, одного из самых талантливых российских командиров. При этом всей операцией, учитывая ее масштаб, руководит, вероятно, штаб СВО в Ростове, то есть генерал Валерий Герасимов.

Русские явно не спешат, они делают ставку на огневую мощь и постоянное давление на обороняющиеся украинские войска. Битва носит материальный характер, как это было в битве за Артемовск (Бахмут). Кажется, позади уж первый этап, то есть разрыв кольца укреплений ВСУ и втягивание в бой украинских резервов. Сама битва только набирает обороты, у украинцев еще есть "узкое место", благодаря которому они могут доставлять в "крепость" припасы и эвакуировать раненых – одна дорога и 9 километров между крайними точками русских "клещей". Российская сторона, вероятно, хочет повторить операцию по захвату Лисичанска и Северодонецка, где зажатый с двух сторон украинский гарнизон под угрозой окружения и уничтожения отступил из агломерации.