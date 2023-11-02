ИСС Решетнева заключило контракт на изготовление спутника "Ямал" с компанией "Газпрома"

Спутник связи "Ямал-501" позволит выйти на новый уровень информационного обслуживания потребителей, заявили в Роскосмосе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Предприятие Роскосмоса "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева" (ИСС Решетнева) заключило с компанией "Газпром космические системы" контракт на изготовление и поставку спутника связи "Ямал-501". Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" и "Газпром космические системы" заключили контракт на изготовление и поставку спутника связи "Ямал-501", - говорится в сообщении госкорпорации. Отмечается, что документ подписали гендиректор ИСС Решетнева Евгений Нестеров и глава "Газпром космические системы" Дмитрий Севастьянов. В ИСС Решетнева добавили, что "Ямал-501" позволит выйти на новый уровень информационного обслуживания потребителей.

"Ямал-501" - телекоммуникационный спутник на базе универсальной платформы "Экспресс-1000". Запуск аппарата запланирован на 2026 год - его планируют вывести на геостационарную орбиту в позицию 55 градусов восточной долготы. Это позволит ему обслуживать российский рынок, а также такие развивающиеся регионы, как Ближний Восток и Африка, в Ku-диапазоне. Заявленный срок активного существования "Ямала-501" - 15 лет.

Сейчас группировка компании "Газпром космические системы" включает пять спутников: "Ямал-202" (С-диапазон), "Ямал-300К" (С- и Ku-диапазон), "Ямал-401" (С- и Ku-диапазон), "Ямал-402" (Ku-диапазон) и "Ямал-601" (С- и Ka-диапазон).