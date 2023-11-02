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ТАСС

"Рособоронэкспорт" установил партнерские отношения с 43 из 54 стран Африки

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Стенд Рособоронэкспорта
Стенд Рособоронэкспорта.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Также продолжается работа с традиционными рынками Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" активно развивает африканское направление, с 43 странами из 54 на континенте уже установлены партнерские отношения. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Активно развиваем африканское направление, из 54 стран всего континента у нас 43 уже имеют партнерские отношение с "Рособоронэкспортом" - сказал глава госкорпорации в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что также продолжается работа с традиционными рынками Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ. 

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Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Персоны
Чемезов Сергей
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