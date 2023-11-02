"Рособоронэкспорт" установил партнерские отношения с 43 из 54 стран Африки

Также продолжается работа с традиционными рынками Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" активно развивает африканское направление, с 43 странами из 54 на континенте уже установлены партнерские отношения. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Активно развиваем африканское направление, из 54 стран всего континента у нас 43 уже имеют партнерские отношение с "Рособоронэкспортом" - сказал глава госкорпорации в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что также продолжается работа с традиционными рынками Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.