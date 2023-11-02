Нет ресурсов: Европа не справится с аппетитами Украины в снарядах

Европейская оружейная промышленность не в состоянии удовлетворить потребности Украины в артиллерийских боеприпасах, сообщает Do Rzeczy. Ей потребуется до 14 лет, чтобы утолить аппетиты Киева. У ВПК стран НАТО недостаточно ресурсов для выполнения своих обещаний, отмечается в статье.

Для обеспечения Украины достаточным количеством артиллерийских боеприпасов европейскому военно-промышленному комплексу потребуется от 7 до 14 лет. Такое мнение высказал украинский портал Defense Express, специализирующийся на оружейной тематике.

Тревожные выводы

Журналисты проанализировали доклад норвежской компании Nammo, которая является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, о ситуации в европейской оборонной промышленности. По оценкам норвежцев, сегодня вся Европа способна производить около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов в год. Между тем, потребность Украины составляет около 600 тысяч единиц боеприпасов в месяц.

Это означает, что для обеспечения ежегодной потребности ВСУ в боеприпасах с учетом расхода 20 тысяч снарядов в день при нынешних темпах производства Европе потребуется около 14 лет! Если снизить расход до 10 тысяч снарядов в день (300 тысяч в месяц), Европа сможет покрыть ежегодную потребность украинских Вооруженных сил в течение 7 лет.

"При расчете мы исходили из того, что сегодня Европа производит артиллерийские боеприпасы в объеме 500 тысяч единиц в год, хотя на самом деле сегодня ситуация может быть несколько хуже: например, известно, то в феврале 2023 года темпы производства в Европе составляли 300 тысяч артиллерийских снарядов в год, поэтому вряд ли сегодня эта цифра резко возросла до 500 тысяч", – отмечает Defense Express.

Проблемы Запада

Запад сомневается, что сможет одновременно поставлять оружие Украине и Израилю. Оборонная промышленность стран-членов НАТО не имеет достаточных ресурсов для реагирования на кризисы, подобные нынешним.

Евросоюз испытывает серьезные проблемы с реализацией планов по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов к марту следующего года. По данным источников Bloomberg, прошло уже более половины намеченного срока, а план реализован лишь на 30%, то есть, учитывая количество подписанных на сегодняшний день соглашений, существует риск того, что поставленная цель достигнута не будет.