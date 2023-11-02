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РИА Новости

Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию

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Оператор дрона за работой
Оператор дрона за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Шойгу: за год подготовили 93 тысячи специалистов по высокотехнологичному оружию

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.

"В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.

По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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