Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию

Шойгу: за год подготовили 93 тысячи специалистов по высокотехнологичному оружию

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.

"В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.

По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.