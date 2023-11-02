Шойгу рассказал, за сколько дней российская ПВО собьет все украинские F-16

Шойгу: российская ПВО может сбить все обещанные Киеву F-16 примерно за 20 дней

МОСКВА, 1 ноября/ Радио Sputnik. Российские системы противовоздушной обороны могут сбить все обещанные Украине Западом истребители F-16 за три недели, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

За прошедший месяц российскими расчетами ПВО уничтожено свыше 1 400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS производства США, сообщил министр на селекторном совещании.

"Хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", – цитирует Шойгу Telegram-канал Минобороны.

Радио Sputnik также писало, что США начали обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16.