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РИА Новости

Нарышкин посетил Узбекистан с визитом

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Нарышкин в Ташкенте провел переговоры с главой СГБ Узбекистана Азизовым

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой Службы государственной безопасности страны Абдусаломом Азизовым, сообщило пресс-бюро СВР.

"В ходе прошедших в Ташкенте переговоров рассмотрены основные вопросы взаимодействия двух спецслужб, обсуждены перспективы и приоритеты совместной работы на предстоящий период. Участники встречи подчеркнули конструктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества ведомств, которое является важной составляющей комплекса мер по защите национальных интересов России и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили "совпадение оценок развития ситуации в Центральной Азии, а также по ряду вопросов, непосредственно влияющих на безопасность двух государств". "Особое внимание уделено скоординированной деятельности в области борьбы с международным терроризмом, обмену разведывательной информацией по широкому кругу региональных и международных проблем, а также укреплению совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам", - отмечает пресс-бюро СВР.

Нарышкин и Азизов высказались за продолжение регулярного и предметного диалога в целях эффективного решения задач, стоящих перед дружественными спецслужбами. По итогам мероприятия приняты конкретные решения по дальнейшему развитию и укреплению двустороннего взаимодействия.

Запад намерен дестабилизировать обстановку в Центральной Азии - об этом неоднократно сообщали российские спецслужбы. Россия регулярно делится со странами региона сведениями о деструктивном воздействии англосаксов на этом направлении, говорил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Узбекистан
Персоны
Нарышкин Сергей
Патрушев Николай
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