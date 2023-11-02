Киев давит на Вашингтон. На Западе рассказали о "мольбах" Украины

Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки и подготовке военных

Украина умоляет США об увеличении военной помощи, пишет Politico. На фоне ослабления международной поддержки Киев проводит масштабную кампанию давления с тем, чтобы Вашингтон обучил солдат ВСУ высадке десанта и поставил больше средств ПВО и ракет большой дальности.

Киев хочет, чтобы США обучили украинских морских пехотинцев, дали больше средств ПВО и ракет большой дальности. Украинские официальные лица и их союзники в Европе активизировали лоббистскую кампанию в США, чтобы получить новое оружие и возможность для обучения войск. Но поддержка со стороны Вашингтона оказалась в опасности в связи с появлением нового руководства в палате представителей и кризисом на Ближнем Востоке.

Вот один самый свежий пример. Делегация в составе украинских чиновников, военных и советников в конце прошлой недели приехала в американскую столицу с новым списком желаний. А желает она, чтобы американская морская пехота обучила украинские войска высадке десанта, чтобы Америка поставила Киеву новые системы ПВО для поражения российских планирующих авиабомб, наносящих большой урон украинским войскам, а также предоставила армейские тактические ракетные комплексы ATACMS большой дальности с одной боеголовкой типа тех, что администрация Байдена тайно отправила на Украину в прошлом месяце.

Прибывшие в США украинские представители понимали, что свои просьбы они должны приспособить к текущему моменту. В интервью бывший украинский морской пехотинец Роман Тычковский, ныне работающий в министерстве обороны, утверждал, на кону не только судьба Киева. Если Россия вернет Украину в свой состав, она станет угрожать Европе. Тычковский назвал новой осью зла сотрудничество между Россией, Северной Кореей и Ираном, который помогает ХАМАС деньгами и оружием. "Мы точно знаем, что на Украине Россия не остановится. Если Украина падет, она продолжит свои действия", – подчеркнул он.

Этот визит стал составной частью масштабной кампании давления, которую проводит Украина и ее союзники в попытке получить дополнительную помощь в условиях, когда международная поддержка начинает ослабевать. Долгожданное весеннее контрнаступление Украина начала с опозданием, благодаря чему российские войска получили возможность закрепиться на захваченных позициях. Успехов в ходе этого наступления у Киева немного. По оценкам американского военного командования, у Киева осталось всего несколько недель, после чего наступит зима, и боевые действия заглохнут.

В то же время, конфликт между Израилем и ХАМАС отвлек внимание от бедственного положения Киева. Воскресенье принесло Украине новые плохие новости. Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон просигнализировал о том, что на этой неделе он представит проект закона о помощи Израилю, и это будет отдельный законопроект, куда не войдет помощь Киеву.

Во вторник Пентагон заявил, что средств на военную помощь для Украины у него осталось чуть больше 5,4 миллиарда долларов. Это то, что по закону может передать президент. Джо Байден представил в Конгресс обширный запрос на внеочередное финансирование, в который он включил 60 миллиардов долларов для Киева и помощь для Израиля.

В последнее время и президент Владимир Зеленский все чаще выступает с призывами о помощи. В понедельник он провел встречу с группой законодателей из Конгресса, где идут дебаты о дальнейшей помощи. Зеленский в социальных сетях повторил свой аргумент о том, что Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе.

"С начала российской масштабной операции поддержка Америки помогает сплачивает мир. Благодаря активной и долговременной помощи мы добьемся общей победы и восстановим стабильность в Европе и во всем мире", – написал он в понедельник.

Европейские политики также активизируют кампанию поддержки Украины. Одна из фракций заявила о своем намерении совершить поездку в США и объяснить американскому народу, что поставки военной помощи Киеву создают рабочие места в Америке. Такая помощь исключительно важна для Украины, которая продолжает отражать удары российских войск, заявили члены делегации в интервью.

В первых строках киевского списка желаний новые ракеты класса "воздух-воздух", позволяющие сбивать российские планирующие управляемые авиабомбы. Сброс таких бомб можно осуществлять с борта самолета на большом удалении от поля боя. В последние недели эти авиабомбы наносят большой урон украинским войскам. "Надо сбивать бомбардировщики, – сказал Тычковский. – Для этого нужны истребители, нужны ракеты „воздух-воздух‟".

Украинский сержант спецназа Андриана Сусак-Арехта, подорвавшаяся на противотанковой мине во время выполнения боевой задачи под Херсоном в декабре прошлого года, заявила, что США должны ускорить подготовку летчиков F-16. В этом месяце украинские пилоты начали тренировочные полеты на этих самолетах. Но в войска они поступят не раньше следующего года. А пресс-секретарь Пентагона заявил во вторник, что подготовка займет от пяти до девяти месяцев. Это слишком долго, сказала Арехта. После ранения врачи говорили, что она не выживет, однако женщина сейчас возвращается на линию фронта после девяти месяцев реабилитации. Она перенесла более десяти операций, и у нее в позвоночнике восемь титановых пластин. "Моя рука – металл, мой позвоночник – металл, моя челюсть – металл. Я железная леди", – сказала Арехта.

В дополнение к средствам ПВО Украине нужны ракеты ATACMS большой дальности с моноблочной головной частью. Украина применяет вариант таких ракет средней дальности, которые оснащены боевой частью с кассетными боеприпасами. Но запас таких ракет у Украины ограничен. А ATACMS большой дальности с моноблочной головной частью помогут ВСУ поражать хорошо защищенные цели, такие как самолеты и вертолеты в защитных укрытиях.

Но руководство Пентагона против отправки ракет большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии примерно 320 километров, объясняя это тем, что армии США самой нужны достаточные запасы таких средств поражения. Тот вариант, что был отправлен на Украину (кассетный боеприпас для поражения живой силы и техники) министерство обороны уже не рассматривает и не использует в своих военных планах.

Кроме того, Киев хочет, чтобы морская пехота США научила украинских военнослужащих проводить десантные операции. В этом случае ВСУ смогут форсировать Днепр и прорвать оборону России на восточном берегу, сказал Тычковский.

Королевская морская пехота Великобритании уже обучает несколько сотен украинских морских пехотинцев проведению сложных операций, без которых не обойтись при форсировании рек на юго-востоке Украины. Тычковский сказал, что американская морская пехота должна присоединиться к этой работе.

Захватить территории на противоположном берегу Днепра очень важно, так как это позволит усилить давление на российские войска, находящиеся на побережье юго-восточной Украины. Конечная цель при этом – выйти к Азовскому морю и перерезать российский сухопутный мост.

"Когда нам удастся форсировать реку и перебросить войска на другую сторону, останется совсем немного препятствий, и мы сможем двигаться быстрее, приближаясь к Крыму", – сказал Тычковский.

Автор: Лара Селигман (Lara Seligman)

Свой материал для статьи предоставили Гэбриэл Гэвин (Gabriel Gavin), Джакопо Баригацци (Jacopo Barigazzi) и Эрик Базейл-Эймил (Eric Bazail-Eimil)