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ЦАМТО

На верфи NASSCO спущен на воду четвертый танкер–заправщик класса "Джон Льюис"

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Танкер-заправщик типа Т-АО-205
Проектное изображение головного танкера-заправщика нового типа Т-АО-205 John Lewis, планируемого к строительству для Командования морских перевозок ВМС США. Вторым танкером этого типа должен стать Т-АО-206 Harvey Milk.
Источник изображения: General Dynamics NASSCO

ЦАМТО, 1 ноября. Компания General Dynamics NASSCO 28 октября объявила о состоявшейся на предприятии в Сан-Диего (шт.Калифорния) церемонии крещения и спуска на воду нового танкера-заправщика следующего поколения (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди" класса "Джон Льюис".

(T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди" станет четвертым танкером-заправщиком класса "Джон Льюис", предназначенным для снабжения надводных кораблей ВМС США в море.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года по итогам конкурса GD-NASSCO заключила с командованием ВМС США контракт на разработку детального проекта и постройку головного танкера–заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис". Соглашение включало опционы на постройку пяти дополнительных судов. Стоимость контракта на постройку головного корабля составила 640,206 млн. долл. В случае реализации всех опционов, стоимость проекта составит 3,156 млрд. долл.

Церемония резки стали для постройки (T-AO 205) "Джон Льюис" состоялась 20 сентября 2018 года. Корабль был передан ВМС США 29 июля 2022 года. Передача второго корабля серии, (T-AO 206) "Харви Милк", была произведена в июле 2023 года.

Крещение (T-AO 207) "Эрл Уоррен" состоялось в январе 2023 года. Закладка киля (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди" прошла в декабре 2022 года, а (T-AO 209) "Люси Стоун" – в августе 2023 года.

Заключены контракты на постройку (T-AO 210) "Соджорнер Трут", (T-AO 211) "Тургуд Маршалл", (T-AO 212) "Рут Бейдер Гинзбург", а также T-AO 213.

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер". Кроме того, они совместно с транспортами общего назначения T-AKE могут применяться для поддержки в море авианосных ударных групп и амфибийно-десантных групп.

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки горюче-смазочных материалов для самолетов палубной авиации. Кроме того, обеспечивается доставка небольших объемов свежего и замороженного продовольствия, запасов питьевой воды. Суда имеют двойной корпус для защиты от разлива нефти.

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Страны
США
Компании
General Dynamics
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