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ТАСС

Космонавты отрабатывают на МКС 3D-печать из полимеров

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Николай Чуб. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Николай Чуб. Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

Экипаж российского сегмента станции также провел работы после выхода в открытый космос, выполненного на прошлой неделе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов во вторник отработали на борту станции технологию трехмерной печати из полимеров, сообщили в госкорпорации.

"[Выполнен] эксперимент "3D-печать" (отработка аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях космоса)", - говорится в отчете о деятельности космонавтов за 31 октября.

Отмечается, что экипаж российского сегмента станции также провел работы после выхода в открытый космос, выполненного на прошлой неделе.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Олег Кононенко (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт JAXA Сатоси Фурукава. 

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