Швейцария подписала контракт на закупку ЗУР PAC-3 MSE для ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 1 ноября. Швейцарское Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse 31 октября объявило о подписании с правительством США контракта на приобретение партии ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement).

Как заявлено, приобретение второго типа ЗУР для ЗРК "Пэтриот" расширит возможности новой системы ПВО дальнего действия и повысит боеспособность ВС Швейцарии. Закупка стоимостью 300 млн. франков (336,5 млн. долл.) была одобрена парламентом в рамках "Послания о состоянии армии 2023".

Закупка ЗУР осуществляется в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS). Одновременно состоялось подписание компенсационного соглашения с корпорацией Lockheed Martin.

PAC-3 MSE – ЗУР, разработанная для защиты от баллистических ракет малой дальности. Как планируется, боеприпасы будут поставлены ВС Швейцарии в 2028 и 2029 годах.

Ранее, в 2022 году, было принято решение о приобретении для новых ЗРК "Пэтриот" ЗУР PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile, Tactical), которые, в первую очередь, ориентированы на поражение самолетов, БЛА и крылатых ракет.

Как и новые истребители F-35A, ЗРК "Пэтриот" приобретаются в рамках программы Air2030, также включающей проекты Radar и C2Air. Поставка ЗРК "Пэтриот" начнется с 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, тендер на поставку ВС Швейцарии новой наземной системы ПВО увеличенной дальности BODLUV (Bodengestutztes Luftverteidigungssystem grosserer Reichweite) Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse объявило в сентябре 2018 года. Претендентами на поставку выступили американская Raytheon с ЗРК PAC-3+ "Пэтриот" и европейский консорциум Eurosam с комплексом SAMP/T.

По результатам оценки предложений ЗРК "Пэтриот" превзошел SAMP/T по всем четырем основным критериям. В июне 2021 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выборе компании Raytheon поставщиком пяти батарей ЗРК "Пэтриот". Решение было утверждено швейцарским парламентом.

В ноябре 2021 года стороны окончательно согласовали условия продажи ЗРК. Стоимость закупки оценивается в 1,987 млрд. швейцарских франков (при обменном курсе 0,95 швейцарских франков за доллар США).

Выделение бюджета на приобретение комплексов было одобрено парламентом 15 сентября 2022 года, после чего 19 сентября 2022 года Armasuisse подписала соответствующий контракт с правительством США. Одновременно было заключено компенсационное соглашение с компанией Raytheon.

В ноябре 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Швейцарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 72 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 700 млн. долл.

Первый контракт на поставку ЗРК "Пэтриот" для ВС Швейцарии Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon 28 марта 2023 года.