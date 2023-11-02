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Минпромторг: Россия приступит к разработке электроники для дронов в этом году

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Беспилотные летательные аппараты для выполнения боевых задач в зоне СВО от Новосибирской области
Беспилотные летательные аппараты для выполнения боевых задач в зоне СВО от Новосибирской области.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба правительства Новосибирской области

ЦАМТО, 1 ноября. Россия планирует приступить к разработке электроники для производства беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщил в интервью "РИА Новости" замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать ее мы начнем, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть", – отметил он, отвечая на вопрос "РИА Новости" об электронике для выпуска дронов.

В.Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства беспилотников, не носят специализированного характера – это все общеиндустриальная компонентная база.

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