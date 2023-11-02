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ЦАМТО

Индия направила Франции запрос по поставке палубных истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: French navy

ЦАМТО, 1 ноября. Власти Индии официально сообщили Франции о своем решении закупить для ВМС страны в рамках межправительственного соглашения 26 истребителей "Рафаль" в палубной версии.

Об этом сообщает Press Trust of India со ссылкой на информированные источники.

В июле закупку во Франции самолетов "Рафаль", предназначенных, в первую очередь, для размещения на борту авианосца "Викрант", одобрило Минобороны Индии. Вопрос приобретения истребителей поднимался и во время недавнего визита министра обороны Раджнатха Сингха в Париж. Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье ранее в этом месяце посетил Нью-Дели и обсудил различные аспекты предлагаемой Индии продажи.

Сейчас Индия направила французскому правительству письмо с запросом, официально уведомив о своих намерениях. Как ожидается, переговоры о стоимости и других деталях покупки начнутся после того, как Министерство обороны получит ответ от французской стороны.

В июле Министерство обороны Индии заявило, что закупка самолетов, сопутствующего оборудования, систем вооружения и запасных частей будет реализована в рамках межправительственного соглашения, а стоимость и другие условия поставки будут согласованы с правительством Франции с учетом всех соответствующих аспектов, включая сравнительную стоимость аналогичных самолетов в других странах.

Ранее ВВС Индии закупили 36 самолетов "Рафаль", произведенных во Франции. Командование ВВС считает необходимых приобрести еще, как минимум, две эскадрильи "Рафаль".

Военно-техническое сотрудничество Индией и Францией в последние несколько лет укрепляется. В июле Индия и Франция объявили о намерении совместно реализовать ряд новаторских проектов в сфере обороны, включая совместную разработку реактивных и вертолетных двигателей и постройку трех подводных лодок "Скорпен" для ВМС Индии. Партнеры также выразили готовность сотрудничать при разработке и производстве другой оборонной продукции, в том числе в интересах третьих стран.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Совет по оборонным закупкам (DAC) МО Индии предоставил "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) во Франции 26 палубных истребителей "Рафаль" для ВМС Индии, а также сопутствующего вспомогательного оборудования, вооружений, тренажеров, запасных частей, документации, услуг обучения экипажей и логистической поддержки. Закупка будет реализована в рамках межправительственного соглашения.

Кроме того, в контракт после надлежащих переговоров предполагается внести возможность интеграции разработанного в Индии оборудования и создание Центра технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) различных систем.

Закупаемые многоцелевые палубные истребители предназначены для оснащения первого национального авианосца класса "Викрант" (IAC-1), который был введен в эксплуатацию 2 сентября 2022 года.

В финальной стадии конкурса французская компания Dassault Aviation, предложившая самолет "Рафаль-M", опередила американскую Boeing с F/A-18E/F Block.3 "Супер Хорнет".

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