В США позавидовали возможностями России в области радиоэлектронной борьбы

Системы радиоэлектронной борьбы, используемые Россией, показали свою незаменимость в боевых действиях на Украине, пишет BI. Москва успешно применяет средства РЭБ для нарушения работы связи и беспилотников противника, постоянно совершенствуя это оружие, отмечает автор.

Майкл Пек

Российские и украинские военные активно используют средства радиоэлектронной борьбы.

Стороны применяют их для нарушения работы связи и беспилотников, а также для выполнения других задач.

Американские военные наблюдают за происходящим и предпринимают усилия по развитию собственных возможностей в области РЭБ.

Радиоэлектронная борьба стала важной составляющей вооруженного конфликта на Украине. Каждая из сторон использует средства РЭБ для постановки помех радиосвязи и радарам, а также для вывода из строя беспилотников.

Ценность систем РЭБ давно и хорошо известна, но боевые действия на Украине показали, насколько быстро они и средства противодействия им развиваются и совершенствуются. Вот почему ВВС США полны решимости принять на вооружение самолеты и беспилотники РЭБ нового поколения.

В сентябре ВВС получили первый испытательный образец самолета РЭБ EC-37B Compass Call. Это переоборудованный бизнес-джет Gulfstream G550. Он придет на смену устаревшему ЕС-130, который создан на базе транспортного самолета С-130 еще в середине 1970-х годов.

"Смысл в том, чтобы дать нашим кораблям и самолетам возможность подходить ближе к противнику при помощи электромагнитной защиты и осуществлять активное радиоэлектронное подавление с тем, чтобы кораблям и самолетам противника было труднее работать во всем электромагнитном спектре", —рассказал в сентябре репортерам на конференции Ассоциации ВВС и космических войск генерал Марк Келли (Mark Kelly), возглавляющий боевое авиационное командование, которое занимается формированием, обучением и оснащением подразделений и частей ВВС США.

Армии мира вкладывают средства в развитие таинственной радиоэлектронной борьбы со времен Второй мировой войны. В ВВС США термин "радиоэлектронная борьба" является собирательным и включает в себя радиоэлектронное подавление (постановка помех радиосвязи противника и использование противорадиолокационных ракет для уничтожения вражеских РЛС), радиоэлектронное обеспечение (обнаружение и распознавание вражеских передатчиков) и электромагнитную защиту от радиоэлектронных атак противника.

В ходе авиационных кампаний во Вьетнаме, а также во время арабо-израильских войн постановка помех РЛС ПВО и зенитному оружию и противодействие активным помехам противника играли важную роль. Однако вооруженный конфликт на Украине показал, что РЭБ на земле и в воздухе стала такой же могущественной, как танки и самолеты.

Украина и Россия постоянно пытаются ставить помехи друг другу, нарушая работу радиосвязи, а также искажая и создавая ложные GPS-сигналы, которые направляют к цели высокоточные артиллерийские снаряды. Чтобы остановить армаду маленьких разведывательных и ударных дронов, постоянно курсирующих над полем боя, дешевле нарушить работу каналов передачи команд, из-за чего они упадут на землю, а не сбивать их дорогостоящими зенитными ракетами и боеприпасами.

"Нужны помехозащищенные средства борьбы, нужны наступательные настраиваемые средства РЭБ, потому что противник не стоит на месте", — рассказал в этом месяце репортерам на конференции Ассоциации сухопутных войск США генерал Джеймс Рейни (James Rainey), возглавляющий командование армии будущего США.

Сухопутные войска реализуют несколько проектов по модернизации средств РЭБ. Вооруженный конфликт на Украине продемонстрировал актуальность этой работы, рассказал в августе репортерам Даг Буш (Doug Bush), отвечающих в сухопутных войсках за закупки.

"Сухопутные войска вкладывают средства в воссоздание систем радиоэлектронной борьбы после двадцатилетнего периода забвения", — добавил Буш.

Новый EC-37B в ВВС будет существенно отличаться по своим функциям от ЕС-130, который в основном обеспечивал превосходство в воздухе, сказал Келли. "Нам надо перемещаться в воздушном пространстве на большие расстояния, и мы используем самые передовые методы, чтобы иметь возможность для работы во всем электромагнитном спектре", — отметил он.

Сам по себе этот самолет намного лучше предшественника. EC-37B "быстрее, экономичнее, способен действовать на большей высоте. У него повышенная степень живучести по сравнению с ЕС-130Н". А модернизированный вариант даст возможность ставить помехи и осуществлять радиоэлектронное подавление с большего расстояния, о чем сообщает журнал ВВС и космических войск.

Радиоэлектронная борьба – это один из самых виртуозных видов деятельности военных, который требует высокой точности и координации усилий, чтобы войска противника подвергались воздействию средств подавления, а свои войска нет. Например, когда русские в начале конфликта подавили украинские РЛС ПВО, это в итоге привело к тому, что они также создали помехи радиосвязи российской армии.

Естественно, ВВС хотят всесторонне испытать и проверить E-37B, прежде чем отправлять его в войска. Командование уверено в этом самолете, но оно должно убедиться, что бортовые системы целевого назначения функционируют как надо и сработают, когда это будет необходимо, сказал Келли.

"Все дело в системах целевого назначения. Когда мы увеличиваем мощность системы постановки помех, или когда нам требуется какая-то определенная форма сигнала, такой сигнал должен иметь необходимое линейное изменение, требуемую мощность и частоту, какие мы просим, — сказал Келли. — Если нужен определенный объем помех, мы должны получить именно такой объем. А когда мы отключаем систему, она отключается. Мы не создаем дополнительное напряжение для бортовых систем самолета, и так далее".

EC-37B разрабатывают уже довольно давно. Но ВВС также делает ставку на беспилотные летательные аппараты в стремлении увеличить количество и возможности своего парка. Программа Collaborative Combat Aircraft (Совместный боевой самолет) нацелена на создание ведомого беспилотника-робота для имеющихся в составе ВВС военных самолетов. А проект Next-Generation Air Dominance (Превосходство в воздухе нового поколения) предназначен для создания истребителя шестого поколения.

Отвечая на вопрос о приоритетных задачах программы Collaborative Combat Aircraft, Келли указал на постановку помех, а также на использование датчиков, на радиотехническую разведку и прочие задачи. Трудность заключается в том, что надо будет определить размеры, вес и мощность, которые выдержат эту полезную нагрузку. "Я думаю, потом мы повторно пройдемся по всем элементам", — сказал Келли.

Майкл Пек пишет на военные темы. Его статьи публикуют такие издания, как Forbes, Defense News, Foreign Policy. Он магистр политологии.