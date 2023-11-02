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ТАСС

Премьер-министр Италии признала, что контрнаступление Украины ничего не изменило

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Выступление премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Капитолии США в Вашингтоне
Выступление премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Капитолии США в Вашингтоне.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey

По словам Джорджи Мелони, конфликт может продлиться годы, если не найти решение

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. Об этом она заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками. Разговор размещен в Telegram-канале пранкеров.

"Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право. У меня есть некоторые соображения, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы попытаться представить мои соображения", - сказала она.

"Контрнаступление Украины, возможно, идет не так, как они ожидали. Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", - добавила политик.

По словам Мелони, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. "Проблема в том, какое решение приемлемо для обоих, не начиная других конфликтов", - отметила премьер-министр. 

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Страны
Италия
Украина
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