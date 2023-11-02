В Якутии резиденты технопарка наладили производство FPV-дронов

В регионе также ведут разработку беспилотного наземного грузового транспорта на радиоуправлении

ЯКУТСК, 1 ноября. /ТАСС/. Резиденты технопарка "Якутия" наладили производство FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица"), в регионе ведется разработка беспилотного наземного грузового транспорта. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Якутии при президенте РФ, руководитель Единого координационного центра республики по решению задач в рамках специальной военной операции Андрей Федотов.

"Резидентами технопарка "Якутия" налажено производство FPV-дронов "Хотой-1", получивших положительную оценку фронтовых подразделений. Параллельно ведется разработка беспилотного наземного грузового транспорта на радиоуправлении", - сообщил Федотов.

В октябре глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в республике создадут специализированное подразделение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Николаев отмечал, что беспилотники, созданные в Якутии, успешно проходят испытания в зоне специальной военной операции.

"Предпосылками для ее реализации (идеи формирования спецподразделения - прим. ТАСС) стало не только формирование системы подготовки кадров, но и производство беспилотников, которое было развернуто в регионе", - отметил Федотов.

По его словам, в Якутии сформировалась целостная экосистема развития беспилотной авиации. Он напомнил, что в Якутии готовят специалистов по управлению беспилотниками. Так, первым учебным заведением стал Якутский колледж связи и информационных технологий им. П. И. Дудкина, на базе которого был создан центр обучения операторов информационных систем. "Сбалансированная система подготовки кадров, созданная в республике, предполагает как курсы повышения квалификации "Оператор БПЛА", так и программу среднего профессионального обучения "Оператор БПЛА различных типов" на базе четырех учебных заведений", - пояснил Федотов.

Создание отдельного специализированного подразделения является первым шагом в формировании полноценной якутской школы БПЛА, заключил он.