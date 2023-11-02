Войти
ТАСС

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины

214
0
0
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Президент США Джо Байден. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Charles Rex Arbogast

В заявлении бюджетного управления Белого дома говорится, что отказ от финансирования Киева станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины.

Об этом говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.

Как отмечается в документе, "несмотря на двухпартийное согласие" и соответствующий запрос со стороны администрации США, "законопроект не предполагает выделение Украине какой-либо помощи". В заявлении утверждается, что "провал в поддержке Украины" станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности" Вашингтона.

В заявлении подчеркивается, что республиканцы, представившие этот законопроект, "политизируют поддержку со стороны [Соединенных Штатов] и демонстрируют расхождения в подходе к союзникам" США. "Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности", - указывается в заявлении.

Как подчеркивают в управлении, администрация США "продолжит взаимодействовать с обеими партиями в двух палатах Конгресса", чтобы достичь соглашения по запросу на дополнительное финансирование национальной безопасности. "Если президенту будет представлен этот законопроект, он наложит на него вето", - отметили в Белом доме.

Белый дом направил ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
31.10.2023
В Японии определили "вулканические зоны". Мировая война начнется здесь
13.09.2022
Земан заявил, что Чехии не подходит роль посредника между Россией и Украиной
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
22.08.2022
На форуме «Армия-2022» состоялась презентация изданной ЦАСТ книги «Чужие войны: новая парадигма»
07.08.2018
США опозорились, решив запугать российских атомщиков
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
10.10.2007
Из-за стран СНГ Россия может лишиться доходов от экспорта оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 02.11 01:27
  • 1
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 19:32
  • 189
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.11 18:36
  • 56511
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа
  • 31.10 06:05
  • 2662
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 04:07
  • 1
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»