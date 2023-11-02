Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Tianhui-5

Вывод аппарата на орбиту осуществлен с помощью ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань на севере КНР

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Tianhui-5. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в соцсети WeChat, вывод аппарата на орбиту был осуществлен в 06:50 по местному времени (01:50 мск) при помощи ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань на севере КНР. Он стал 494-м для носителей серии "Чанчжэн".

Tianhui-5 используется преимущественно в проектах, связанных с географическими расчетами, при изучении земельных ресурсов, для проведения научных экспериментов.

CZ-6 - жидкотопливная трехступенчатая ракета с максимальным диаметром 3,35 м. Она достигает 29,2 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту 1 тонну полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв по этому показателю за год второе место после США.