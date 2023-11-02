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ТАСС

Ростех планирует оснащать легкую бронетехнику FPV-дронами

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АО «НПО «Высокоточные комплексы»
АО «НПО «Высокоточные комплексы».
Источник изображения: vpk-news.ru

На боевых машинах пехоты уже испытали некоторые образцы радиоэлектронной защиты от таких дронов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" прорабатывают вопрос интеграции FPV-дронов в комплекс вооружения легкобронированной техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

Там отметили, что на боевых машинах пехоты уже испытаны некоторые образцы радиоэлектронной защиты от таких дронов и прорабатывается включение подобных комплексов в состав оборудования техники.

"Мы работаем над интеграцией FPV-дронов в комплекс вооружения легкобронированной техники", - добавили в "Высокоточных комплексах".

В ходе специальной военной операции командир ударные FPV-дроны показали высокую эффективность. Как сообщал ТАСС командир беспилотного отряда быстрого реагирования, одним из первых применившего в ходе спецоперации на Украине такие беспилотники, за год его подразделение уничтожило и вывело из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы. 

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Страны
Украина
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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