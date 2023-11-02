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ТАСС

Блинкен и Кулеба провели телефонный разговор

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Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи в Киеве, 8 сентября 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи в Киеве, 8 сентября 2022 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / GENYA SAVILOV

Главы внешнеполитических ведомств обсудили прошедшую на Мальте третью встречу стран по выстраиванию консенсуса относительно мира на Украине

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой итоги третьей инициированной Киевом встречи для продвижения его так называемой формулы мира. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как следует из документа, телефонный разговор Блинкена и Кулебы состоялся 31 октября. "Они обсудили последнее развитие событий на поле боя и прошедшую в Валлетте на Мальте третью встречу стран по выстраиванию глобального консенсуса относительно основанного на принципах и устойчивого мира на Украине", - отмечается в документе.

Киев активно пытается продвигать план урегулирования, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским и не учитывающий позицию Москвы. Соответствующие международные консультации, на которые Россию не приглашали, состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Последняя встреча на уровне советников по национальной безопасности, посвященная путям преодоления конфликта на Украине, прошла 28-29 октября на Мальте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского - это очередная методичка США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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