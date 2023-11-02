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ТАСС

Источник сообщил, что космонавты полетят на МКС с Байконура в 2024 году

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Старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16»
Старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Источник изображения: «Роскосмос»

По его словам, первый пилотируемый пуск запланирован на 13 марта, второй - на 11 сентября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два пилотируемых пуска с космодрома Байконур запланированы в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"В следующем году ожидается два пилотируемых пуска с Байконура. Один запланирован на 13 марта, второй - на 11 сентября", - отметил собеседник агентства.

Весной 2024 года на орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, женщина-космонавт из Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон. Согласно информации на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в основной экипаж осенней миссии входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

23 октября стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое одобряет проведение переговоров между Роскосмосом и NASA о подписании второго дополнения к договору о полетах интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. 

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