"Разворот по-танковому": чем ценна необычная возможность БТР-90 "Росток"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российский БТР-90 "Росток" создавался с учетом гигантского опыта войны в Афганистане и других локальных конфликтов.

Бронетранспортер имеет значительно улучшенную по сравнению с предшественниками бронированную защиту, в том числе противоминную. Если говорить о последней, то днище имеет V-образную форму.

Модификация с боевым модулем "Бережок" по своей огневой мощи отвечает самым высоким требованиям и позволяет уничтожать днем и ночью различную вражескую бронетехнику, в том числе основные боевые танки "Леопард-2", "Абрамс", "Челленджер" и другие.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Заднее расположение моторно - трансмиссионного отделения выполнено для того, чтобы "девяностый" мог хорошо преодолевать вплавь водные преграды. Бортовые люки позволяют бойцам в полной экипировке без проблем покидать БТР, в том числе и во время движения.

Несомненным преимуществом считается, что "Росток" может разворачиваться на месте по-танковому - это происходит за счет вращения колес разных бортов в противоположные стороны. Что очень полезно, в ходе боевых действий на узких городских улицах, когда техника идет по проходу, проложенному, допустим, танком с тралом и др.

Благодаря реверсивной коробке передач 22-тонная машина может двигаться назад с такой же скоростью, что и вперед, что, как оказалось, тоже важно в интенсивных современных боевых действиях.

Фото Алексея Хомякова