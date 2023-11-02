Еще год без прорывов. В Испании сообщили плохие новости для ВСУ

El País: ВСУ не смогут добиться успеха на поле боя в 2024 году

В следующем году Украина не сможет развернуть наступление, которое бы переломило ход конфликта, пишет El País. ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и людских ресурсов. Более того, Россия начала собственные наступательные операции на ряде направлений, отмечается в статье.

Армия Киева испытывает трудности, она имеет меньше боеприпасов и сил, чем Россия. А в 2024 году она готовится столкнуться с большими препятствиями на пути к возвращению потерянной территории.

Россия не только смогла остановить наступление украинских войск, но и перешла в наступление на ключевых участках. В Авдеевке, населенном пункте, который контролирует Украина, на окраине Донецка, российские войска пытаются блокировать украинские силы. На Купянском фронте, на дальнем востоке Харьковской области, русские также продвигаются вперед, подвергая украинские подразделения интенсивному артиллерийскому обстрелу. "Боеприпасы, прибывшие из Северной Кореи, играют решающую роль, особенно в Авдеевке. И в дальнейшем их будет еще больше", — говорит Джон Хелин (John Helin), сотрудник финской группы военной разведки Black Bird. Райан Эванс и Майкл Кофман (Ryan Evans и Michael Kofman), эксперты военно-аналитической группы War on the Rocks, в своем подкасте 18 октября также согласились с этим выводом. Они сожалеют, что многие с насмешкой относятся к соглашению между Путиным и Кимом. "А между тем, Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии, и этот шаг может оказаться решающим", — добавил Эванс.

Вооруженные силы Украины находятся в противоположной ситуации: они испытывают серьезную нехватку боеприпасов и людских ресурсов. По мнению экспертов, опрошенных EL PAÍS, этот недостаток будет ощущаться не только в краткосрочной перспективе. Такая ситуация продлится как минимум год, а это значит, что в 2024 году крупные украинские продвижения пока можно исключить.

Пессимистические настроения среди аналитиков, старших командиров и боевых подразделений нарастают. Денис Ярославский, командующий разведкой украинской армии, 24 октября в эфире радиостанции RFERLпредупредил, что ситуация на направлении Купянск-Возловы, ключевом железнодорожном и логистическом узле Украины, "очень тяжелая". "Каждую минуту происходят атаки противника, цель которых — осада Купянска, — сказал Ярославский.

Оборона Авдеевки — главная задача Украины на Донецком фронте. Но ситуация ненамного лучше в соседнем Артемовске, где была сосредоточена большая часть сил летнего наступления для отвоевания этого города. За четыре с лишним месяца, прошедших с начала контрнаступления Украины, ее армия так и не смогла взять город в окружение. А именно такой стратегии она придерживалась, чтобы вытеснить российские войска из города. Петр Кузык, командир пехотного батальона "Свобода", заявил во вторник "Правде", что противник превосходит их "во всем". "У них больше оружия и техники всех видов", — отметил он. Преимущество Украины, по словам Кузыка, лишь в том, что ее солдаты более компетентны.

Кузык также подчеркнул, что на 1800-километровом фронте происходит "позиционная война, потому что массированные наступления сейчас невозможны". По словам командира батальона "Свобода", обе стороны установили столько препятствий для остановки продвижения, особенно минных полей, что это сдерживает любые крупномасштабные операции, которые могут привести только к большим потерям. В результате мы имеем "замороженный" фронт.

В начале октября наша газета посетила три украинские воинские части из разных родов войск на Запорожском фронте — спецназ, пехоту и бронетанковую бригаду. Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях. Теперь приоритетом является давление на конкретные позиции с помощью отрядов или рот по 6-12 человек. А также активное использование беспилотных летательных аппаратов. Такая тактика затрудняет значительное продвижение вперед, но позволяет снизить потери в живой силе и технике.

Впереди две недели

Эванс подтвердил это в своем аналитическом материале для журнала War on the Rocks и предупредил, что у Украины есть две недели для достижения результата, прежде чем ненастная осенне-зимняя погода — дождь, а затем холод — резко замедлят военные действия. Российские военные аналитики предполагают, что за эти две недели украинскими войсками будет предпринята еще одна попытка со масштабного прорыва второй линии обороны на Запорожском фронте с целью выхода к населенному пункту Токмак. Кузык пояснил в "Правде", что его больше всего беспокоит резкое сокращение боеприпасов в последние недели. И сделал вывод, что либо проблема их нехватки действительно является критической, либо украинский Генштаб запасает снаряды для крупной операции.

Первоначальная цель контрнаступления состояла в том, чтобы прорвать логистические сухопутные линии, которые связывают Россию с Крымом вдоль побережья Азовского моря. Путь к достижению этой цели лежал через освобождение города Мелитополя. Но за несколько месяцев наступления было пройдено всего около восьми километров, а Мелитополь находится более чем в 70 километрах от украинской пехоты. В конце лета Киев изменил цель: новым бастионом, который должен быть отвоеван в 2023 году, стал Токмак — важный логистический пункт. Однако украинские войска с августа все еще находятся в 20 километрах от Токмака. В статье, опубликованной 19 октября ведущим британским центром анализа проблем безопасности RUSI, Джек Уотлинг (Jack Watling) назвал "прорыв к Токмаку крайне маловероятным" в этом году, "если только российские войска не отступят".

Три линии обороны, которые российская армия возвела с прошлого лета, оказались неприступными для киевских войск. Хелин напоминает, что успешное преодоление даже первой линии у деревни Работино не гарантировано, поскольку русские наступают с флангов. Финский эксперт также исключает возможность продвижения украинской армии к Токмаку в ближайшие дни, поскольку для этого ей придется расширить узкую полосу, по которой она продвигается — 10 километров, чтобы избежать риска быть отрезанной с флангов.

Официальные цели наступления, которые должны быть достигнуты до наступления зимы, с каждым месяцем становятся все менее определенными. Одна из них — взятие Токмака, вторая — освобождение Артемовска, сказал 12 октября в интервью TSNначальник разведки Минобороны Кирилл Буданов. Мало кто верит, что это возможно. Петр Бурковский, директор украинского аналитического центра "Фонд демократических инициатив" (ФДИ), относится к тем, кто все же надеется, что это возможно, как он пояснил в телефонном интервью: "Мы должны верить в эти цели, чтобы поднять боевой дух нашего народа. Если не получится через несколько недель, то получится через 20 недель, и это определит дальнейшие наступательные операции".

Недостаток авиации

Бурковский подчеркивает, что динамика любой военной операции зависит не от графика, а от имеющихся ресурсов. В будущем, по его словам, должно появиться новое вооружение, например, истребители F-16. Явное российское превосходство в воздухе — одна из главных неудач Киева в борьбе за отвоевание своих территорий. В связи с пессимистическими высказываниями о ресурсах Украины директор ФИД напоминает, что китайский мыслитель и полководец Сунь-Цзы более двух тысячелетий назад писал, что одна из главных стратегий на войне — это запутать противника.

Хелин предупреждает, что Украина должна перестать верить в "чудо-оружие", способное изменить ход военных действий. Поставка немецких танков "Леопард", по его словам, не стала решающим фактором, равно как и поставка самолетов F-16 или недавнее поступление американских кассетных боеприпасов ATACMS.

Получение ракет большой дальности ATACMS было одним из самых постоянных требований президента Украины Владимира Зеленского. Недавний обстрел российской вертолетной базы в Бердянске с применением этого оружия украинские власти оценили как большой успех. Однако Хелин призывает к осторожности, так как полученных единиц мало и, прежде всего, это старые ракеты средней дальности — 165 километров. "Украине приходится изображать оптимизм и результаты, так как она боится, что мир забудет об этом конфликте, как постепенно забыл о событиях в Донбассе [борьба против сепаратистов на востоке Украины] в 2015 году. И в итоге она будет вынуждена подписать с Россией соглашение, подобное минскому", — заключает Хелин.

Еще один год без продвижений вперед

Международные и внутренние обозреватели сходятся в том, что у Украины есть серьезная проблема — нехватка боеприпасов. "Существует огромная проблема нехватки боеприпасов, не только на Украине, но и в мире", — признался в четверг в интервью Financial Times премьер-министр Денис Шмыгаль. — Поэтому мы вынуждены производить их здесь, потому что во всем мире они закончились, все запасы пусты".

Военная промышленность стран НАТО, которая работает на максимальных нагрузках, все равно не может обеспечить потребности Украины. По оценкам Уотлинга (Watling), Украина использует в среднем 200 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, то есть столько же, сколько США производят за десять месяцев. Микола Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований при президенте Украины, в своем докладе от 16 октября для аналитического центра Atlantic Council, заявил: "Запланированное увеличение производства [оружия] не сможет покрыть потребности Украины до второй половины 2024 или начала 2025 года". "Ожидаемый дефицит основных боеприпасов, — признает Белесков, — несомненно, станет определяющим в стратегии Украины на весенне-летний период".

Белесков утверждает, что в 2024 году Украина не сможет осуществить операции, которые могли бы изменить ход конфликта. С другой стороны, Россия, по словам Эванса и Уотлинга, имеет свою оружейную промышленность, способную увеличить производство практически во всех областях. "США и Европа могут поддержать украинские силы, но смогут ли они обеспечить достаточное количество сил для будущего наступления весной 2024 года — это уже другой вопрос", — сказал Эванс. Хелин наиболее однозначно оценивает предстоящий год для Украины: "В ближайшие 12 месяцев мы вряд ли будем свидетелями крупномасштабного наступления, подобного тому, что мы наблюдали этим летом. Наступление сразу на нескольких фронтах, от Артемовска до Днепра, будет невозможным".

Уотлинг подчеркивает, что ситуация является особенно сложной для Украины, поскольку ей приходится выполнять две противоречивые задачи. С одной стороны, позволить отдохнуть подразделениям, которые уже несколько месяцев ведут интенсивные боевые действия, и также обучить новых солдат, а с другой — поддерживать постоянное воздействие на российские позиции. Эванс подчеркивает необходимость "поддерживать воздействие", поскольку в противном случае Украина столкнется с повторением того, что происходит в Авдеевке. "Российская тактика в Авдеевке — большие артиллерийские удары с последующими атаками пехоты с бронетехникой при поддержке огня с воздуха — это та угроза, с которой Украина столкнется в 2024 году, — говорит Эванс. Поэтому она не может не поддерживать необходимое давление на линии фронта".

Бурковский убежден, что обеим армиям нужна временная передышка в боях, чтобы восстановить силы. А также, что российская стратегия в Авдеевке заключается в том, чтобы измотать противника и заставить его устроить такую передышку. Зима может быть оптимальным временем для ослабления напряженности на линии фронта. Но украинские вооруженные силы считают, что Москва запасается ракетами, чтобы начать бомбардировку энергосетей, и вновь оставить миллионы людей без электричества, воды и отопления. Аналитики, такие как Эванс расценивают отсутствие ракет ПВО еще более "тревожным" фактором. Ближневосточный конфликт еще больше сократит количество боеприпасов, которые будут поставляться на Украину, поскольку США должны поддерживать Израиль и защищать свои базы в этом регионе.

"В долгосрочной перспективе будущее Украины выглядит не лучшим образом", — заявил Кофман (Kofman) в интервью War on the Rocks. При этом он ссылается на израильский конфликт, необходимость США вооружать Тайвань и противодействие поставок оружия Киеву со стороны Республиканской партии. Единственный выход, по его мнению, заключается в том, чтобы ведущую роль в противостоянии с Россией взяла на себя Германия, потому что США вскоре могут от нее отказаться.

Автор статьи: Кристиан Сэгура (Cristian Segura)