Речной дозор: морская пехота получит дивизионы штурмовых катеров

Новые подразделения значительно повысят боевые возможности «черных беретов», полагают эксперты

В составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Сейчас этот вопрос прорабатывается в военном ведомстве, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Но в качестве эксперимента первый такой дивизион уже сформирован. Задачей новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах. Получив средства для действий на реках, морская пехота при проведении своих боевых операций станет более автономной — это значительно увеличит ее боевые возможности, полагают эксперты.

Речные дивизионы

Вопрос создания специальных дивизионов речных штурмовых катеров в составе дивизий морпехов прорабатывается в Минобороны России, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Один дивизион в качестве эксперимента уже был сформирован и приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО. Новые подразделения предназначены для ведения боевых действий на реках, озерах, крупных водохранилищах и в прибрежных морских районах. Их создают с учетом опыта СВО на Украине.

По словам собеседников издания, окончательное решение будет принято по итогам боевой работы уже сформированного речного дивизиона.

Точная организационно-штатная структура дивизионов и типы катеров, которые поступят на их вооружение, не раскрываются. Но ожидается, что в состав новых формирований войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры, а также специальные штурмовые подразделения для действия на суше.

Военнослужащий ВМС РФ во время учебных стрельб Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Раньше в бригадах морской пехоты были роты десантно-высадочных средств, напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В основном эти соединения предназначались для обеспечения высадки десантов, спасательных команд и штурмовых групп, — рассказал он «Известиям». — На их вооружении были плавающие транспортеры ПТС, скоростные штурмовые лодки «Зодиак» и другая техника. Теперь подобные подразделения решили увеличить и масштабировать. Если в бригаде будет такая рота, то в дивизии — дивизион. Такие силы будут востребованы.

Эксперт напомнил, что сейчас значительная часть линии боевого соприкосновения проходит по Днепру.

— Украинские силы пытаются проводить различные рейды, высадки диверсантов и десантов на наш берег, — рассказал Дмитрий Болтенков. — Мы пока пресекаем эти действия. Но мы обязательно активизируемся и сами будем проводить масштабные рейдовые и десантные операции. Днепр — широкая и большая река, и его с наскока не возьмешь. К этому надо готовиться заранее.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

У России, как великой морской и речной державы, большой опыт применения подобных сил, рассказал «Известиям» военный историк Мирослав Морозов.

— В годы Великой Отечественной войны наши речные флотилии использовали разные типы катеров, — напомнил он. — Были распространены бронекатера, которые могли оказывать огневую поддержку. Фактически это были речные танки: в зависимости от проекта их вооружали одной или двумя башнями танка Т-34, пулеметами, реактивными установками. Они не только осуществляли огневую поддержку, но и перевозили войска, совершали тактические или оперативные десанты. Были катера со специальным вооружением — например, вооруженные минометами или пусковыми установками «Катюш». Были катера-тральщики, которые в 1942–43 годах уничтожали мины на Волге. Противник минировал реку, чтобы прервать военные и экономические перевозки.

После Великой Отечественной войны в мире было много конфликтов, во время которых на реках широко задействовали вооруженные катера.

— США во Вьетнаме широко использовали такие силы для патрулирования в дельте Меконга и других реках, — напомнил он. — Опыта использования таких сил более чем достаточно.

Сейчас идет процесс миниатюризации, и выбор катеров для новых соединений очевиден. Маленький корабль легче замаскировать и спрятать от противника, отметил эксперт.

Члены экипажа на борту патрульного катера ВМС Соединенных Штатов, Вьетнам Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org/National Archives

— В новых подразделениях возможно использование самого широкого спектра катеров, — заметил Мирослав Морозов. — Получив средства для переправы через большие реки, морская пехота станет более свободной при проведении своих боевых операций, не будет зависеть от инженерной техники сухопутных войск. Новые подразделения повысят возможности российской морской пехоты.

Боевые перспективы новых подразделений

Сейчас в зоне СВО идут напряженные бои вдоль Днепра. Там наши войска противостоят в том числе морской пехоте Украины, которая старается захватить плацдармы на правом берегу и на островах в дельте реки.

Последний раз, как писали «Известия», украинское командование попыталось сосредоточить войска для форсирования Днепра в ночь на 29 октября. Основное направление удара, предположительно, было запланировано в районе Каховки.

В ночь на 29 октября по местам сосредоточения ВФУ был нанесен комбинированный удар самолетами ВКС и оперативно-тактическими ракетами. После этого подготовка к высадке была остановлена.

Российские войска уничтожили катер диверсионной группы ВСУ на Днепре Источник изображения: Фото: соцсети

Экспедиционные войска

В последние годы соединения морской пехоты заметно усиливают, а их функционал расширяют. Соединения получили разведывательные и танковые батальоны.

В перспективе «черные береты» станут экспедиционными войсками, способными действовать в интересах России за рубежом. В частности, участвовать в локальных конфликтах, проводить гуманитарные операции, эвакуировать российских граждан и т.д.

Решение о переформатировании морской пехоты было принято по итогам анализа боевых действий этих частей в Сирии. Там «черные береты» взяли под охрану военно-морскую базу Тартус, а также неоднократно участвовали в выполнении боевых задач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Американский аналог

В США есть соединения для действия на реках — речные дивизионы ВМС. Эти подразделения предназначены для проведения операций по обеспечению безопасности в речных и прибрежных морских районах.

Они подчиняются Экспедиционному боевому командованию ВМС (NECC), которое отвечает за поддержку операций за рубежом.

В частности, американские «речники», действовавшие в Ираке, «прославились» на весь мир в 2016 году. Тогда ВМС Ирана захватили два американских речных катера после того, как они вошли в иранские территориальные воды в Персидском заливе. Фотографии задержанных моряков ВМС США, стоящих на коленях, были опубликованы в крупнейших мировых СМИ.

«Речники» ВМС США, задержанные в Персидском заливе Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

США начали оказывать украинским подразделениям техническую помощь задолго до начала СВО. В частности, в 2021 году они передали 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac. Тогда же из Америки прибыли два катера типа Island. Во время СВО поставки катеров и скоростных десантных лодок увеличились.

Алексей Рамм

Богдан Степовой