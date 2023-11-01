Импортозамещённый самолёт SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 взлетит в декабре

На данный момент SJ-100 испытывают с франко-российскими двигателями SaM-146 от докризисного SSJ-100

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, когда состоится первый полёт импортозамещённого отечественного пассажирского лайнера SJ-100 с российскими двигателями ПД-8.

Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолёт полностью, локализованным, и он начнет проводить испытания, — сказал Чемезов в эфире «Россия 24».

Несколько дней назад глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что ПД-8 будет сертифицирован в ближайшее время, а до этого генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский рассказал, что для сертификации SJ-100 с двигателем ПД-8 предстоит выполнить не менее 120 полётов.

Иными словами, SJ-100 с ПД-8 будет сертифицирован примерно в первой половине 2024 года. Но два первых самолёта должны быть поставлены «Аэрофлоту» уже до конца текущего года. Зачем — непонятно: что с ними будут делать, если поднять SJ-100 в воздух (тем более с пассажирами на борту) до завершения всех сертификационных процедур невозможно? Так что очень может быть, что поставку первых серийных SJ-100 перенесут на 2024 год.