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Импортозамещённый самолёт SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 взлетит в декабре

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Частично импортозамещенный SJ-100 уже летает — с двигателями SaM-146.
Частично импортозамещенный SJ-100 уже летает — с двигателями SaM-146.
Источник изображения: ОАК

На данный момент SJ-100 испытывают с франко-российскими двигателями SaM-146 от докризисного SSJ-100

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, когда состоится первый полёт импортозамещённого отечественного пассажирского лайнера SJ-100 с российскими двигателями ПД-8.

Я думаю, что где-то в конце этого года, где-то в декабре, мы поднимем самолёт полностью, локализованным, и он начнет проводить испытания, — сказал Чемезов в эфире «Россия 24».

Несколько дней назад глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что ПД-8 будет сертифицирован в ближайшее время, а до этого генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский рассказал, что для сертификации SJ-100 с двигателем ПД-8 предстоит выполнить не менее 120 полётов. 

Иными словами, SJ-100 с ПД-8 будет сертифицирован примерно в первой половине 2024 года. Но два первых самолёта должны быть поставлены «Аэрофлоту» уже до конца текущего года. Зачем — непонятно: что с ними будут делать, если поднять SJ-100 в воздух (тем более с пассажирами на борту) до завершения всех сертификационных процедур невозможно? Так что очень может быть, что поставку первых серийных SJ-100 перенесут на 2024 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Ростех
Персоны
Силуанов Антон
Чемезов Сергей
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