Российская космическая программа «Сфера» составит конкуренцию Starlink

Спутник

Представленная Роскосмосом в 2018 году программа «Эфир», спустя пять лет сменила название. Ее доработанная версия, а точнее федеральный космический проект «Сфера» призван обеспечить Россию (и другие страны) скоростным интернетом, сервисом IoT и голосовой связью. Что особенно важно, «Сфера» полностью покроет стратегически важный для России Северный морской путь. Всего в рамках проекта к 2030 году планируется вывести на орбиту 360 спутников.

По сути, низкоорбитальная спутниковая группировка «Сфера» — это российский аналог американской и британской Starlink и OneWeb, насчитывающих соответственно более 5000 и 634 спутников. Преимущество спутников на низких орбитах — в более мощном сигнале при минимальной задержке и отсутствии сложной наземной инфраструктуры. Первой космической ласточкой проекта стал запущенный в октябре прошлого года спутник «Скиф-Д», который протестирует эффективность технологий. В отличие от проекта Starlink, финансируемого в том числе за счет многомиллиардных частных инвестиций, программы Роскосмоса получают средства из госбюджета. Однако не исключено, что со временем «Сфера» станет привлекательной и для частных инвесторов.

Александр Агеев