Войти
Техкульт

Российская космическая программа «Сфера» составит конкуренцию Starlink

475
0
+2

Спутник

Представленная Роскосмосом в 2018 году программа «Эфир», спустя пять лет сменила название. Ее доработанная версия, а точнее федеральный космический проект «Сфера» призван обеспечить Россию (и другие страны) скоростным интернетом, сервисом IoT и голосовой связью. Что особенно важно, «Сфера» полностью покроет стратегически важный для России Северный морской путь. Всего в рамках проекта к 2030 году планируется вывести на орбиту 360 спутников.

По сути, низкоорбитальная спутниковая группировка «Сфера» — это российский аналог американской и британской Starlink и OneWeb, насчитывающих соответственно более 5000 и 634 спутников. Преимущество спутников на низких орбитах — в более мощном сигнале при минимальной задержке и отсутствии сложной наземной инфраструктуры. Первой космической ласточкой проекта стал запущенный в октябре прошлого года спутник «Скиф-Д», который протестирует эффективность технологий. В отличие от проекта Starlink, финансируемого в том числе за счет многомиллиардных частных инвестиций, программы Роскосмоса получают средства из госбюджета. Однако не исключено, что со временем «Сфера» станет привлекательной и для частных инвесторов.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Похожие новости
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
11.02.2021
NASA выбрало SpaceX для запусков первых модулей окололунной станции Gateway
21.09.2020
На МКС обнаружена утечка аммиака
27.07.2015
В невесомость на полгода
22.10.2008
После 2011 года ротацию экипажей на МКС будут осуществлять только российские "Союзы" и "Прогрессы" - Перминов
03.05.2007
Борьба за покорение Луны, или Изотопный заговор США
15.09.2006
Военный спутник "Космос" успешно выведен на орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 14:47
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 14:26
  • 56509
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 01.11 04:47
  • 1
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 31.10 17:06
  • 186
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа
  • 31.10 06:05
  • 2662
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.10 04:07
  • 1
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 31.10 00:44
  • 1
НАТО развернет у границ Беларуси и России несколько сотен тысяч войск
  • 30.10 18:54
  • 2
Дональд Трамп снова напомнил об американской «супер-ракете», чертежи которой якобы «похитила Россия»
  • 30.10 16:50
  • 51
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 30.10 07:08
  • 5
Сравнение ВМФ СССР и РФ