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ТАСС

Бойцы новых чеченских батальонов приступили к подготовке в университете спецназа

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Российский университет спецназа в Гудермесе
Российский университет спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © Илья Питалев

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что бойцы будут проходить специальные курсы, разработанные с учетом накопленного в ходе СВО опыта

ГРОЗНЫЙ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники новых чеченских батальонов имени шейха Мансура и Байсангура Беноевского приступили к трехмесячной подготовке на базе Российского университета спецназа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"Сегодня сотрудники новых батальонов имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского приступили к трехмесячной подготовке на базе Российского университета спецназа. Я обратился к ним с напутствием, напомнил о наших приоритетных задачах, пожелал успехов. Призвал каждого воина максимально ответственно подойти к тренировочному процессу", - написал Кадыров.

Он отметил, что бойцы будут проходить специальные курсы, разработанные с учетом накопленного в ходе СВО опыта.

"Также мы практически полностью решили вопрос материально-технического обеспечения новых подразделений. Всего с начала СВО мы приобрели для наших подразделений 70 тыс. форм одежды, свыше 1 200 машин, трудоустроили 9 тысяч человек. Мы и дальше будем вносить свой посильный вклад в скорую победу", - заявил Кадыров.

О создании в структуре Росгвардии батальона имени героя Кавказской войны Байсангура Беноевского и о формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура Кадыров сообщил во второй половине октября. 

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Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Рамзан Кадыров
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