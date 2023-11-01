Эксперт рассказал, почему российскую армию можно считать лучшей в мире

Коротченко: ВС России благодаря уникальному опыту можно назвать лучшими в мире

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Российская армия может считаться на сегодняшний день лучшей в мире по совокупности уникального опыта ведения современных военных действий, которого нет у других стран, и элементов военного потенциала, включающего производственные мощности "оборонки", заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как сообщило ранее издание U.S. News & World Report, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооруженными силами.

"Рейтинги - это не более чем мнения. Но если мы сравниваем положение нынешних Вооружённых сил РФ с другими армиями мира, то главным нашим плюсом является уникальный боевой опыт. Российская армия единственная на сегодня среди армий ведущих стран имеет реальный боевой опыт современной войны, которая оказалась совсем не такой, как ранее представлялось аналитикам и экспертам", - сказал Коротченко.

Он отметил, что современная война показала необходимость сочетания традиционных средств поражения с новыми технологическими решениями (хороший пример - широкое применение дронов), также она продемонстрировала новые форматы боевых действий и тактики, в современной войне выросла актуальность контрбатарейной борьбы, демонстрируется большое число комбинированных ударов и т.д. Коротченко также напомнил, что сейчас идет процесс увеличения ВС РФ на 500 тысяч человек. Кроме того, запущены в ускоренный режим выпуска вооружений предприятия ОПК России.

"Именно по этой совокупной оценке элементов потенциала и боевого нашего опыта российская армия может считаться лучшей мире. Следствием этого и являются такие комплементарные оценки и со стороны западных аналитиков", - добавил главред "Национальной обороны".

При этом эксперт подчеркнул, что не стоит впадать в эйфорию от этих оценок. "Мы знаем свои проблемы и необходимые решения. И здесь важно напомнить, что в построении Вооруженных сил будущего, при выработке пиоритетов военного строительства должно учитываться мнение профильного экспертного сообщества", - заключил он.