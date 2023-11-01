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ТАСС

США считают, что угроза кибератак против страны будет повышенной до конца СВО

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Учения по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

Как отметил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, "в течение последних трех лет был целый ряд инцидентов, при которых был нанесен ущерб организациям самого разного размера и нарушалось оказание важнейших услуг"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Повышенная угроза кибератак против США сохранится до завершения Россией специальной военной операции на Украине. С таким утверждением выступил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас на слушаниях в комитете Сената Конгресса по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.

По словам министра, "направленная против США вредоносная киберактивность возросла" после начала СВО. "Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится на протяжении всего периода конфликта", - добавил он.

Как отметил глава ведомства, "в течение последних трех лет был целый ряд инцидентов, при которых был нанесен ущерб организациям самого разного размера и нарушалось оказание важнейших услуг". В их числе он назвал кибератаку на системы компании SolarWinds. Майоркас повторил утверждения американской стороны, согласно которым к этому имеет отношение Россия. РФ ранее неоднократно на высоком уровне отвергала эти обвинения Вашингтона.

Кроме того, Майоркас заявил, что американские власти ожидают проведения Китаем, Россией, Ираном и КНДР "традиционных операций по сбору разведывательных данных", а также "вредоносных кампаний по оказанию влияния и подрыва доверия к государственным институтам США". 

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