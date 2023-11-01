Завершается ротация российского миротворческого контингента на территории Карабаха

Минобороны РФ сообщило об отправке военной техники из Карабаха в Россию для проведения планового ремонта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ сообщило о завершении ротации личного состава российского миротворческого контингента на территории Карабахского экономического района Азербайджана, а также отправки военной техники на ремонт в РФ.

"Завершается ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в информационном бюллетене военного ведомства РФ.