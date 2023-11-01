Патрушев обвинил США в подрыве "Северных потоков"

Секретарь Совета безопасности назвал неслучайными слова американского президента Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю - это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений"

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. США взорвали "Северные потоки" и превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, готовили ее к боевым действиям против России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

Он назвал неслучайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю - это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений". Патрушев обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Как отметил Патрушев, "представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада - инструмент сдерживания России". "Кроме того, США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", - перечислил он шаги Вашингтона.

"В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.