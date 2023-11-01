Власти США в 2023 году выделили на разведку почти сто миллиардов долларов

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Согласно недавно опубликованным данным национальной разведки США и Пентагона, на сбор разведывательной информации в 2023 финансовом году было заложено почти 100 миллиардов долларов, что почти на 10 миллиардов долларов больше, чем в 2022 году.

Сообщается, что американский конгресс выделил 71,7 миллиарда долларов на национальную разведывательную программу, еще 27,9 миллиардов было выделено на программу военной разведки. Общая сумма составила 99,6 миллиарда долларов. Годом ранее на аналогичные нужды выделялось 89,8 миллиарда долларов.

На следующий финансовый год американская разведывательная служба запросила выделение 72,4 миллиардов долларов, еще 29,3 миллиарда долларов требует выделить непосредственно Пентагон. Таким образом, в последние годы отмечается устойчивый рост ассигнований на разведку.

Согласно официальному отчету конгресса США, выделяемые средства предназначены на сбор стратегической разведки и распределяются между ЦРУ, АНБ и другими разведывательными ведомствами.

В отчете американского конгресса также отмечается, что названные объемы выделенных средств не составляют общую сумму расходов США на разведку и не учитывают некоторые "организации по сбору разведывательной информации, которые поддерживают миссию конкретного департамента". Кроме того, ассигнования на разведку также не распространяются на некоторые смежные платформы, основной сферой деятельности которых не является сбор разведывательной информации.