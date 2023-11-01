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ТАСС

Картаполов заявил, что неурегулированных правовых моментов между добровольцами и МО нет

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

По словам главы комитета Госдумы по обороне, все добровольцы "находятся в составе воинских частей, соединений и объединений Министерства обороны РФ" и выполняют в их составе задачи вместе с военнослужащими

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Все участники добровольческих формирований подписывают контракты с Министерством обороны РФ, никаких неурегулированных правовых моментов в этой сфере нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе пленарного заседания палаты.

"На сегодняшний день все добровольцы подписывают контракт с министерством обороны и принимают на себя обязанности. Они являются добровольцами, не являясь военнослужащими, но на контракте с министерством обороны. Поэтому никаких правовых моментов неурегулированных с министерством обороны нет", - отметил Картаполов.

Он подчеркнул, что все добровольцы "находятся в составе воинских частей, соединений и объединений Министерства обороны РФ" и выполняют в их составе задачи вместе с военнослужащими. "Все это под единым командованием, по единому замыслу и плану. Поэтому никаких проблем здесь нет", - добавил Картаполов.

25 октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию вооруженных сил сказал, что на военную службу за неполных 10 месяцев 2023 года поступили 385 тыс. человек, из которых около 80 тыс. добровольцы.

10 июня в Минобороны России сообщили, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольцев. Устанавливалось, что добровольческие формирования должны подписать контракты с Минобороны, что придаст им необходимый правовой статус, а также создаст единые подходы к организации их обеспечения и выполнения ими задач.

Согласно документу, все добровольцы в том числе наделяются правом заключать индивидуальные контракты как с добровольческими формированиями, так и с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту. При этом на них и членов их семей распространяются установленные государством меры социальной защиты и поддержки. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Шойгу Сергей
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