"Ростех" поставил Минобороны новую партию БМП-3

"Курганмашзавод" в конце октября поставил Минобороны новую партию БМП-3

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. "Курганмашзавод" в конце октября отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа, сообщили журналистам в холдинге "Высокоточные комплексы".

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в конце октября отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3 в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Предприятие ежемесячно отгружает требуемое количество боевых машин пехоты, поступательно наращивая объемы производства", - сказали в холдинге.

Там отметили, что новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до минус 40 градусов. В боевой машине используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой, что позволяет повысить дальность распознавания цели в ночных условиях.

Как отметил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков, машина зарекомендовала себя отлично, а предприятие успешно выполняет гособоронзаказ.

Каждая машина оснащена комплектом дополнительной защиты, состоящим из бронеэкранов и противокумулятивных решеток.