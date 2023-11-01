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РИА Новости

Патрушев предупредил о последствиях недостаточного финансирования науки

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik

Патрушев: недофинансирование науки может привести к утечке информации за рубеж

ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Российские ученые из-за недостаточного финансирования их исследований вынуждены искать спонсоров за рубежом, что создает риск утечки важной информации в другие страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

"В условиях недостаточности материальных и финансовых ресурсов российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж", - предупредил он.

Эти и другие нюансы Патрушев проиллюстрировал на примере Сибири, констатировав, что здесь "сохраняются проблемы с введением в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, полученных с использованием бюджетных средств".

"В первую очередь эти проблемы связаны с недостаточным контролем со стороны распорядителей бюджетных средств и институтов развития за проведением подведомственными организациями научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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