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Известия.ru

Минобороны опубликовало видео уничтожения танков Leopard на купянском направлении

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Минобороны: появились кадры уничтожения очередного немецкого танка Leopard ВСУ

На купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard. Кадры уничтожения 31 октября публикует Минобороны России.


«Понял, что не рады ему тут», — за кадром комментируют бойцы передвижения танка.

На видео можно заметить, как военные наводят прицел на танки. Затем видно уже дымящуюся боевую машину.

В этот день в Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Минобороны показало, как российский FPV- дрон уничтожает технику ВСУ. Военнослужащие-операторы FPV-дронов заметили танк ВСУ на ходу. На кадрах видно, как дрон преследует движущуюся боевую машину, которая в этот момент вела огонь.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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