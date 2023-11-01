"Европейцы боятся". Зачем Макрон поедет в Казахстан и Узбекистан

Эксперт Обичкина: Казахстан и Узбекистан стратегически важны для Франции
Мнением о главной цели предстоящего визита президента Франции в Казахстан и Узбекистан поделилась в эфире радио Sputnik эксперт Евгения Обичкина.
Целью визитов Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Президент Франции 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.
"Целью поездки является повышение энергетической безопасности Франции", – пишет агентство.
В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина напомнила, что обе среднеазиатские страны входят в список крупнейших производителей урана, в котором нуждается французская энергосистема.
Важность Средней Азии для Франции и в целом для стран ЕС за последние годы выросла, продолжила она.
Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, в списке обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в Казахстан будет расширение присутствия в среднеазиатской стране компании Orano.
В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них Total Energies, Airbus, Alstom, Orano, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики.