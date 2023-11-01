"Европейцы боятся". Зачем Макрон поедет в Казахстан и Узбекистан

Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе.

Эксперт Обичкина: Казахстан и Узбекистан стратегически важны для Франции

Мнением о главной цели предстоящего визита президента Франции в Казахстан и Узбекистан поделилась в эфире радио Sputnik эксперт Евгения Обичкина.

Целью визитов Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан является повышение энергетической безопасности Франции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Президент Франции 1 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, на следующий день он отправится в Узбекистан.

"Целью поездки является повышение энергетической безопасности Франции", – пишет агентство.

В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина напомнила, что обе среднеазиатские страны входят в список крупнейших производителей урана, в котором нуждается французская энергосистема.

"Главное здесь для Макрона – не упустить из вида эти страны, вовлекать их в экономические цепочки Европейского союза, пытаться заместить ими потерянных поставщиков или тех, кто угрожает выйти из французской и европейской экономической орбиты – в первую очередь речь идет о странах Африки. И, обеспечив активную работу французских предприятий в этих (среднеазиатских) странах, не дать выбросить европейцев из этого региона, в котором действуют несколько очень крупных игроков. В экономическом плане это в первую очередь Китай, который серьезно продвинулся. Китай здесь безусловно обгоняет европейцев, и они боятся, что для них там вообще никакой ниши не останется", – сказала эксперт.

Важность Средней Азии для Франции и в целом для стран ЕС за последние годы выросла, продолжила она.

"Для них этот регион стратегически очень важен. Рынки сузились: Россия выпала с европейского рынка, и Африка грозит выпасть... Не случайно Макрона будут сопровождать представители 15 крупных французских компаний... Главное – это компания Orano, разработчик урана, у которого есть уже в Казахстане одна шахта", – уточнила Евгения Обичкина.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, в списке обсуждаемых вопросов в ходе визита Макрона в Казахстан будет расширение присутствия в среднеазиатской стране компании Orano.

В Казахстане работают более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них Total Energies, Airbus, Alstom, Orano, которые являются ведущими инвесторами казахстанской экономики.