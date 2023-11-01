ВС Нигерии в ближайшие недели получат первые два ударных вертолета T129 ATAK

ЦАМТО, 31 октября. В социальных сетях 29 октября были выложены фотографии первых двух ударных вертолетов T129 ATAK производства турецкой компании TAI (Turkish Aerospace Industries), готовых к поставке Вооруженным силам Нигерии.

Изданием Businessday.ng распространены изображения, где две машины (на первой отчетливо виден серийный номер NAF500, вторая, по всей видимости, имеет серийный номер NAF501) продемонстрированы на фоне совместного фото министра обороны Нигерии Альхаджи Мохаммеда Бадару и начальника штаба ВВС Нигерии маршала авиации Хасана Абубакара.

Нигерийские военачальники в ходе визита в Турцию посетили ряд предприятий турецкой промышленности для ознакомления с продукцией местного ОПК, в том числе компаний Turkish Aerospace Industries (TUSAS), Makina Kimya Endustrisi Kurumu (MKE), Aselsan и Roketsan.

Напомним, что командующий ВВС Нигерии Хасан Абубакар в ходе состоявшегося 23 августа 2023 года однодневного посещения 115-й группы специальных операций (SOG) в Порт-Харкорте заявил, что США и Турция вскоре поставят в Нигерию 18 ударных вертолетов.

США намерены поставить 12 ударных вертолетов AH-1 "Кобра", Анкара – шесть ударных вертолетов турецкой разработки.

Ранее с приобретением американской техники Нигерия столкнулась с рядом проблем. Так, в 2014 году США прекратили продажу Нигерии вооружений американского производства, ссылаясь на проблемы с правами человека в этой стране. Однако ситуация постепенно изменилась, начиная с 2016 года.

В апреле 2022 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 ударных вертолетов AH-1Z, сопутствующего оборудования и вооружений. Полная стоимость заказа может составить 997 млн. долл.

Первые сообщения о планах ВВС Нигерии закупить шесть вертолетов T-129 ATAK появились в июле 2022 года. В ходе авиасалона Farnborough International Airshow 2022 генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Темел Котил заявил, что вертолеты T-129 ближайшем будущем будут поставлены в Нигерию. Как тогда было заявлено, все шесть вертолетов T-129 ATAK планировалось доставить в Нигерию в сентябре 2023 года.

В ходе нынешнего визита стало известно, что первые две машины будут поставлены в ближайшие недели, а оставшееся четыре T129 – до конца второго квартала 2024 года (Scramble.nl дает другой график: первые два – октябрь/ноябрь 2023 года, еще два – до конца 2023 года, последние два – в первом квартале 2024 года).

Как сообщается, решение о реализации опциона по приобретению шести дополнительных машин T129 ATAK в ходе нынешнего визита нигерийской военной делегации в Турцию не принято.