Новый главнокомандующий ВКС РФ вошел в состав коллегии Минобороны

Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космических сил в октябре

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктор Афзалов вошел в состав коллегии Минобороны РФ, следует из данных, опубликованных российским военным ведомством.

"Виктор Афзалов, главнокомандующий Воздушно-космическими силами, генерал-полковник", - говорится в обновленном списке коллегии.

Афзалов родился 9 июня 1968 года под Симферополем, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО (1989), Военный университет ПВО (2000), Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ (2010). В 2012 году Афзалов был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, в июле 2017 года был назначен командующим армии ВВС и ПВО округа, а в августе 2018-го - начальником главного штаба ВКС России. В октябре 2023 года указом президента РФ назначен главнокомандующим ВКС РФ. Афзалов также награжден орденами "За военные заслуги", "Александра Невского", "За заслуги перед Отечеством" VI и III степени и многими медалями.