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ТАСС

Предприятия ОПК Сибири увеличили выпуск спецпродукции на 60% за первую половину 2023 года

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В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой")
В цеху Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ, входит в состав ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой").
Источник изображения: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полпред президента Анатолий Серышев отметил, что в большинстве субъектов округа отмечается положительная динамика по росту индекса промышленного производства

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Выпуск специальной продукции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Сибирского федерального округа (СФО) увеличился почти на 60% в первой половине 2023 года. Об этом сообщил полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев на выездном совещании Совета безопасности РФ в Томске.

"Значительная роль в экономике округа принадлежит оборонной промышленности. Предприятия ОПК в прошлом году почти на 30% увеличили выпуск военной, специальной продукции, на 10% - выпуск гражданской продукции. Особо отмечу, что за 6 месяцев текущего года выпуск специальной продукции в округе увеличился почти на 60%", - сказал Серышев.

Он добавил, что в большинстве субъектов округа отмечается положительная динамика по росту индекса промышленного производства. В первом полугодии 2023 года нарастили объемы производства Алтайский край - 174%, Омская область - 106,5%, Новосибирская область - 105,6%, Республика Хакасия - 103,1%, Республика Алтай - 102,1%. 

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Страны
Россия
Компании
ОПК АО
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