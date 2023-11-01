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Названы особенности новой крылатой ракеты большой дальности для Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал информацию о том, что российский истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности (КРБД). Эксперт объяснил «Ленте.ру», что новая ракета предназначена для противодействия силам противовоздушной обороны.

«Крылатые ракеты должны входить в комплект вооружений, который передается нашему самолету. Есть линейка вооружений, она демонстрируется непосредственно на всех выставках, но одни вооружения уже приняты, а другие только разрабатываются. Если мы говорим о крылатых ракетах большой дальности, то они все приспособлены для Ту-95 и Ту-160», — напомнил специалист.

Он подчеркнул, что новые ракеты помогут повысить «живучесть» самолета-истребителя.

«Эти ракеты имеют современную форму квадрата, за счет чего их удобнее размещать непосредственно внутри самолета, крылья, естественно, складываются. Плюс они изготавливаются из современных материалов. Как правило, скорость таких ракет составляет где-то 900 километров в час, высота полета — от 30 до 50 метров», — добавил Кнутов.

Эти ракеты предназначены для поражения целей на большой дальности без входа нашего самолета в зону действия противовоздушной обороны противника. (...) Су-57 и его вооружения позволяют в первую очередь выводить из строя систему ПВО противника, тем самым расчищая возможность для дальнейшего нанесения ударов

Юрий Кнутов

военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 оснастили крылатой ракетой большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Отмечалось, что разработчикам удалось существенно снизить габариты боеприпаса. Как сообщалось, это удалось сделать благодаря «идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя».

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Ту-160
Ту-95
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