Патрушев рассказал, для чего США взорвали "Северные потоки"

Патрушев: США взорвали "Северные потоки", чтобы Европа не получала газ из России

ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения своих конкурентов, а чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

"США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. Решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали "Северные потоки", - заявил он.

Патрушев назвал не случайными слова президента США Джо Байдена о том, что военная помощь Украине и Израилю - это "мудрая инвестиция, которая принесет выгоду для американской безопасности на протяжении поколений", и обратил внимание, что США своей политикой спровоцировали и продолжают подогревать ситуацию на Ближнем Востоке.

"Точно так же они действуют и на Украине, где спровоцировали государственный переворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов, закрывали глаза на убийства мирного населения Донбасса и готовили к боевым действиям против нашей страны. В этих условиях Россия встала на защиту населения Донбасса и не позволила осуществить агрессивные планы", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Как отметил Патрушев, "представители стран НАТО уже открыто говорят, что Россия помешала им приблизиться к российским границам, а украинцы для Запада - инструмент сдерживания России". "В связи с подобными действиями кредит доверия к США и странам коллективного Запада исчерпан", - резюмировал секретарь Совбеза РФ.