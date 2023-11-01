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ТАСС

Дума вводит штраф представителям госзаказчика за нарушения при гособоронзаказе

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Государственная Дума
Государственная Дума.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Документ в палату парламента внесла летом рабочая группа по вопросам СВО

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предлагается привлекать к административной ответственности представителей госзаказчика за нарушения при приеме гособоронзаказа.

Документ внесен в палату парламента 20 июля рабочей группой по вопросам СВО во главе с первым вице-спикером Совета Федерации, руководителем группы Андреем Турчаком.

Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 14.55 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа). Сейчас в ней предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение должностным лицом государственного заказчика условий государственного контракта по государственному оборонному заказу.

Авторы законопроекта предлагают распространить это положение на случаи нарушения порядка и сроков осуществления контроля качества или приемки военной продукции должностным лицом военного представительства государственного заказчика. 

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