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ТАСС

WSJ: половина помощи Киеву от Вашингтона уходит на оборонную промышленность США

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force

По данным газеты, Пентагон посылает на Украину устаревшую технику

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Около половины всех средств, которые Вашингтон выделяет на помощь Киеву, расходуется на восстановление американской оборонной промышленности и пополнение запасов ВС США. В то же время Пентагон посылает на Украину устаревшую технику, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла.

В интервью изданию сенатор выразил надежду, что новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поддержит дальнейшую помощь Киеву. "Я надеюсь, что он посчитает важной дальнейшую поддержку Украины", - сказал Макконнелл, отметив, что обсудит этот вопрос с Джонсоном до конца недели.

Сенатор указал, что необходимо принять единый пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также включить в него средства на защиту американских границ. "Я думаю, что все это взаимосвязано. Если мы не будем противостоять этим вызовам сейчас, то в будущем они обойдутся нам гораздо дороже", - заявил Макконнелл. Однако, по его словам, он хотел бы, чтобы вопросы охраны границ занимали более важное место во внешнеполитической повестке США.

На вопрос о том, будет ли, по его мнению, принят совместный пакет помощи, Макконнелл не дал определенного ответа. "Безусловно, среди моих однопартийцев в Палате представителей есть те, кто не хотел бы дальше помогать Украине. Но это больше, чем террористические атаки на Израиль. Сейчас мы конкурируем с такими державами, как Китай и Россия", - подчеркнул республиканец.

В комментарии газете посол Украины в США Оксана Маркарова назвала оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые ранее были направлены Киеву Соединенными Штатами, оружием, "меняющим ход игры". "Нам определенно нужно больше подобной техники, с большой дальностью", - сказала она, подчеркнув, что Украине необходимо "больше ПВО, больше артиллерии", чтобы быстрее "закончить войну".

Американская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако несколько американских законодателей от Республиканской партии, находящейся в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. В свете резкого обострения ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи Украине на Израиль. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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