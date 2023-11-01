Минус еще один. На Западе поражены, как быстро Украина теряет Leopard 2

Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов российских войск

Украина лишилась пятой части немецких танков Leopard 2, поставленных ей странами Запада, пишет Forbes. Большая часть машин подорвалась на минах или была уничтожена беспилотниками, но некоторые стали жертвами противотанковых ракет.

Украинская армия лишилась еще одного танка Leopard 2 после того, как русские ракетой из засады подбили шведский вариант Leopard 2А5 Strv 122. Это произошло в понедельник или чуть раньше во время наступления 21-й механизированной бригады украинской армии на российские позиции в районе села Орлянское на востоке Украины.

Итого – минус шесть Leopard 2 всего за неделю. Добавьте сюда шесть Leopard 2, подбитых русскими ранее, и получится, что украинцы лишились дюжины танков немецкого производства – из 71, поставленного на сегодня членами НАТО.

Иными словами, Украина лишилась почти пятой части своих Leopard. Германия пообещала дополнительно 14 Leopard 2А4, которые прибудут в следующем году. Но эти танки на замену не восполнят потери, потому что русские подбивают Leopard 2 ускоренными темпами.

Strv 122 был потерян особенным образом. Большая часть Leopard 2 подорвалась на минах или была уничтожена беспилотниками со взрывчаткой, но шведская машина пала жертвой умелого расчета, выпустившего тяжелую противотанковую ракету, предположительно "Корнет" весом 27 килограммов.

Русские из засады нацелились на пару Strv 122, наступавших среди бела дня в направлении села Орлянское на границе Харьковской и Луганской областей. Российский беспилотник заметил танки, и расчет ПТРК начал охоту.

Дрон вел наблюдение сверху, и в этот момент ракета попала в 69-тонную машину с экипажем из четырех человек, поразив ее в тыльную часть башни, где находится большая часть боезапаса для 120-миллиметровой танковой пушки.

Снаряды лежат в специальном отделении с броней на внутренней дверце. А вот наружные панели менее прочные. Таким образом, если будет попадание в боеприпасы, взрывом выбьет наружные панели, и его энергия уйдет наружу, а не вовнутрь.

Такие вышибные панели широко используются в большинстве западных танков, но у русских их нет. По этой причине экипажи западных машин чаще выживают после прямого попадания. А экипажи русских танков в такой ситуации обычно погибают.

Дрон, наблюдавший за ракетным ударом по Strv 122, заметил, как четыре члена экипажа бегут назад тем же путем, которым они шли в наступление. Этот Strv 122 потерян безвозвратно. Наверное, это первая безвозвратная потеря такого танка в украинской армии. В составе 21-й механизированной бригады находятся (или находились) все 10 Strv 122, которые Швеция передала Украине в этом году.

Эта бригада в основном ведет оборонительные действия против ограниченного российского контрнаступления в районе Кременского леса. Этими действиями Кремль явно хотел сорвать украинское контрнаступление на юге и востоке, которое началось в первых числах июня. В ходе этого наступления украинские бригады продвигаются по нескольким важнейшим направлениям.

Но 21-я бригада ведет оборонительные бои, а также проводит локальные контратаки, в том числе, с применением Strv 122, как было на этой неделе. В прошлом месяце танковая рота бригады попала в переделку, когда пара поставленных Швецией танков подорвалась на минах, а потом вдобавок подверглась ударам дронов.

Инженеры эвакуировали один, а может, и оба Strv 122. Когда украинский президент Владимир Зеленский 3 октября во время краткого визита прибыл в тыловой район 21-й бригады, там находился один из поврежденных танков. На фотографиях видно, что повреждения у танка незначительные.

В этом нет ничего удивительного. Чтобы сделать Strv 122 из стандартного Leopard 2А5, шведы поставили на танковую башню дополнительные слои комбинированной брони. Она должна помогать экипажу танка выживать после ударов маленьких дронов, боевая нагрузка у которых не больше одного килограмма взрывчатки.

В сравнении с дроном противотанковая управляемая ракета намного тяжелее. Почти пятикилограммовая боеголовка "Корнета" способна пробить более тысячи миллиметров брони с расстояния один километр. Даже один из самых защищенных в мире танков Strv 122 не может отмахнуться от такой ракеты как от назойливой мухи, как он это делает с роем крошечных дронов.

Безвозвратная потеря Strv 122 стала болезненным ударом для 21-й бригады, у которой, скорее всего, только одна танковая рота вместо трех, как в большинстве украинских механизированных бригад.

Швеция не подает сигналов о своей готовности поставить дополнительные Strv 122. У нее у самой всего 120 таких машин. Так что когда все 10 шведских танков у 21-й бригады закончатся, ей придется переходить на машины другого типа. А другие машины наверняка не смогут обеспечить такую же надежную защиту экипажа, как Strv 122.

Автор: Дэвид Экс (David Axe)