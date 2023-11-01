Италия ведет переговоры о продаже патрульных кораблей PPA ВМС Индонезии

ЦАМТО, 31 октября. Италия ведет переговоры с Индонезией о продаже двух новых многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura), сообщил замминистра обороны Италии Маттео Перего ди Кремнаго.

Для ускорения поставки планируется использовать корабли, которые уже строятся для ВМС Италии. Срочность поставки связана с ростом напряженности в отношениях Индонезии с Китаем. По информации заместителя министра, все страны региона хотят в возможно сжатые сроки увеличить свой флот, поэтому им необходимы быстрые поставки. Традиционный срок поставки в течение трех лет не устраивает потенциальных покупателей.

Для оснащения ВМС Италии на текущий момент заказаны семь многоцелевых патрульных кораблей PPA, три из которых уже приняты на вооружение. Спуск на воду шестого корабля серии, "Руджеро ди Лаурия", состоялся на предприятии компании Fincantieri 6 октября 2023 года. Индонезии могут быть поставлены пока не переданные ВМС Италии корабли, а взамен МО Италии закажет два дополнительных корабля для итальянского флота. Какие именно корабли будут поставлены ВМС Индонезии, зависит от условий контракта.

В 2020 году Италия уже согласилась продать Египту последние два из десяти приобретенных для итальянского флота фрегатов FREMM.

Разработанные Fincantieri корабли PPA могут быть выполнены в трех различных конфигурациях (Full Combat, Light Plus и Light), водоизмещение которых варьируется от 5830 до 6270 т. Корабли могут выполнять широкий спектр задач: от патрулирования и проведения поисково-спасательных операций на море до участия в боевых действиях.

Так, длина корабля "Руджеро ди Лаурия" составляет 143 м. Он оснащен комбинированной силовой установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V800 M91L мощностью по 10 МВт и ГТД LM2500+G4 производства Avio Aero/GE Marine Solutions, расчетная максимальная скорость хода – более 31 узла, экипаж – 171 человек.

По заявлению Маттео Перего ди Кремнаго, в случае принятия Индонезией решения о покупке патрульных кораблей, Италия готова предложить передачу сопутствующих технологий и ноу-хау.

В 2021 году Fincantieri уже подписала соглашение о продаже ВМС Индонезии шести фрегатов класса FREMM, но соглашение пока так и не вступило в силу.