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Военное обозрение

Компания Lockheed Martin получила контракт на создание головной части для новой американской МБР Sentinel

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжают реализацию программы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая придет на смену уже устаревшим МБР Minuteman III. К компании Northrop Grumman добавилась и компания Lockheed Martin, получившая контракт от Пентагона на создание головной части для новой МБР

Министерство обороны США заключило с Lockheed Martin соглашение стоимостью почти миллиард долларов на разработку головной части для межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Предполагается, что компания до октября 2039 года спроектирует и запустит в производство относительно дешевую головную часть для МБР MK.21A, разработанную на базе головной части Mk.21 от МБР Minuteman-III. Другие подробности контракта не разглашаются.

Компания Lockheed Martin получила контракт на сумму 996,2 млн. долл. на программу головной части MK.21A. Контракт предусматривает разработку, производство и проектирование для обеспечения низкого технического риска и доступную стоимость головной части для Sentinel

- говорится в сообщении Пентагона.

Новую МБР Sentinel разрабатывает компания Northrop Grumman, подробности разработки не раскрываются. Известно, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно ее начнут размещать и на мобильных платформах.

По последним данным, программа принятия на вооружение новейшей МБР Sentinel находится под угрозой срыва. Из-за банальной нехватки инженеров и нарушения цепочек поставок планируемое развертывание ракет произойдет не в 2029, а в 2031 году, когда МБР Minuteman III будут уже списаны. Продлевать дальнейшую службу самых старых МБР в США просто опасно.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
Minuteman
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