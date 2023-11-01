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РИА Новости

Минобороны заявило о подготовке США наступательной биологической программы

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Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике. Архивное фото
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Минобороны РФ: США разрабатывают наступательную биологическую программу

МОСКВА, 31 октября/ Радио Sputnik. США пытаются воссоздать технологии крупномасштабного получения рецептур для наступательной биологической программы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он пояснил, что в марте этого года Вашингтон утвердил новую стратегию в области производства биологического оружия. Согласно документу, цель этой программы – "обеспечить технологический суверенитет в области биопроизводства и обогнать стратегических соперников".

"Подобные формулировки в совокупности с использованием высокопроизводительной технологической базы и привлечением специалистов с опытом исследований двойного назначения могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", – приводит его слова РИА Новости.

По его словам, проект возрождения биологической программы США курирует заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам. Технологическую базу для обучения и исследования предоставят девять крупных производственных предприятий, специализирующихся на геномных исследованиях и биоинформатике, уточнил генерал-лейтенант.

Радио Sputnik сообщало, что США развернули биолаборатории в странах Азии.

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